Vierfach-Mutter und Unternehmerin Susan Pannier: „Ich sehe Probleme mittlerweile als Herausforderungen“

Görschlitz. „Mein Lebensmittelpunkt ist meine Familie, hier fühle ich mich am wohlsten“, sagt Susan Pannier. Zusammen mit ihren zwei Söhnen, zwei Töchtern und ihrem Mann lebt sie in Görschlitz bei Bad Düben. „Gleichzeitig muss ich den Spagat zwischen Familie und Unternehmerin schaffen.“ Die Ergotherapeutin hat sich mit Gesundheitskursen für werdende Eltern und junge Familien in Eilenburg selbstständig gemacht.

Als Mutter von vier Kindern sei sie schnell in Kategorien gerutscht. „Entweder ich habe vier Kinder, weil ich nicht arbeiten will, oder ich bekomme von irgendwem viel Geld und kann mir nur deswegen vier Kinder leisten.“ Damit wollte sie aufräumen. „Ich wollte zeigen, dass ich bodenständig bin und es mit vier Kindern und dem Unternehmen schaffe.“

Die 44-Jährige strahlt, als sie über ihr Leben spricht. „Ich fühle mich gerade in der Blüte meines Lebens und in meiner Mitte.“ Sie sei gelassener geworden. „Ich sehe Probleme mittlerweile eher als Herausforderungen an. Ich weiß, dass es immer einen Weg gibt, und dass dieser Weg meiner ist.“ Sie sei sehr dankbar dafür, wie ihr Leben läuft. „Es macht mich stolz, dass ich das alles geschafft habe. Dank der Unterstützung meiner Eltern musste ich weder in der Familie noch beruflich Abstriche machen.“

Susan Pannier beschäftigt auch das Spannungsfeld, in dem sie sich als Frau, Mutter und Unternehmerin bewegt. „Ich möchte mir als Frau das Gefühl der Weichheit behalten, das ist in solchen Strukturen nicht immer einfach.“ Ihr gelinge das aber mittlerweile sehr gut. „Ob wir Frauen stark sein können und trotzdem weiblich? Na klar können wir das! Das Leben als Frau bedeutet für mich ganz viele Gefühlswelten haben zu dürfen, weiblich sein zu dürfen und gleichzeitig viel Power und Kreativität zu haben.”

