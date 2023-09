﻿Das sind die schönsten Badeseen im Leipziger Neuseenland

Leipzig. Sommer, Sonne, Seen: Das Leipziger Neuseenland ist bei Hitze und während der Ferien ein beliebtes Ziel für Badeausflüge. Viele Einheimische und Urlauber pilgern an die Gewässer, um sich eine Abkühlung zu verschaffen. Bei über 20 Seen im Leipziger Neuseenland ist die Auswahl groß, doch nicht alle Seen sind auch als Badegewässer zugelassen. Die LVZ hat die zehn bekanntesten Badeseen zusammengestellt – mit Informationen zu ihrer Entstehungsgeschichte, Freizeitangeboten und was es sonst noch zu erkunden gibt.

Zwenkauer See

Mit einer Fläche von 9,6 Quadratkilometern ist der Zwenkauer See der größte im Leipziger Neuseenland. Er entstand ebenfalls aus einem Tagebau, der nach fast 80 Jahren anno 1999 stillgelegt wurde. Seit 2015 darf auch an ausgewiesenen Stellen gebadet werden, zum Beispiel am Sandstrand am Kap Zwenkau. Dort startet die MS Santa Barbara auf ihre Seerundfahrten. Das Gewässer im Leipziger Süden eignet sich hervorragend zum Tauchen, Wandern, Schwimmen, Segeln, Fahrrad- und Kanufahren. Eine Seepromenade mit gastronomischen Angeboten lädt zum Verweilen ein.

Der Zwenkauer See ist der größte im Neuseenland. © Quelle: André Kempner (Archiv)

Cospudener See

Freizeitspaß trifft auf Erholung: Der „Cossi“ ist das Kleinod für Leipzigerinnen und Leipziger. Der 1993 geflutete Braunkohletagebau, der zur Expo 2000 freigegeben wurde, hat sich zum Ausflugsziel Nummer Eins entwickelt. Wasserratten können am Nordstrand, dem längsten Sandstrand Sachsens, ins kühle Nass springen. Dort steigt jährlich im Juli das sogenannte Think-Festival – ein eintägiges Musikfestival. Das über 400 Hektar große Idyll im Süden Leipzigs kann mit dem Drahtesel auf dem elf Kilometer langen Rundweg umfahren werden. Sportliche Aktivitäten wie Surfen, Segeln und Tauchen sind auf und im Wasser möglich. Die Vermietung des Equipments erfolgt am Zöbigker Hafen, bekannt unter dem Namen Pier 1. An jenem wassertouristischen Zentrum laden Seeterrassen und Ferienwohnungen zum Erholen ein. Grillen und über den See schippern lässt es sich auch auf einer „Grinsel“. Ein gemütlicher Ausklang des Tages ist in der Sauna im See garantiert – mit direktem Zugang zum Gewässer.

Der Cospudener See ist einer der bekanntesten Badeseen im Neuseenland. © Quelle: Christian Modla (Archiv)

Schladitzer See

Der Schladitzer See umfasst eine Fläche von 2,2 Quadratkilometern. In den 1980er-Jahren wurde das Gebiet für den Tagebau Breitenfeld genutzt und kurz vor der Jahrtausendwende geflutet. Seit 2003 hat sich der See bei Rackwitz zum beliebten Ziel für Badeausflüge entwickelt. An der Schladitzer Bucht gibt es nicht nur vielfältige Sportangebote wie Windsurfen, Segeln, Tauchen, Beachvolleyball und einen Wasser-Fun-Park, sondern auch einen Hundestrand, Restaurants und Imbisse sowie einen Radweg rund um den See. Auf einer Freilichtbühne am Biedermeierstrand finden im Sommer viele verschiedene Veranstaltungen statt.

Die Schladitzer Bucht bei vielen ein beliebtes Badeziel. © Quelle: Wolfgang Sens (Archiv)

Markkleeberger See

Über 50 Jahre lang förderte der Tagebau Espenhain Braunkohle. Mit dem Ende der Kohleförderung erfolgte die Renaturierung. Mit der Flutung des Baggerlochs von 1999 bis 2006 entstand der große Markkleeberger See. Seither tummeln sich Jung und Alt zu Land und Wasser. Der Auenhainer Strand ist mit einer Länge von ungefähr 500 Metern der größte Badestrand am See. Am Auenhainer Ufer residiert der Kanupark mit einer Rafting-Anlage. Hier stürzen sich Action-Liebhaber ins Wildwasser. Auch die Wassersportstation von All-on-Sea lädt zu sportlichen Aktivitäten ein. Wer hoch hinaus will, kann sich abseits des Sees auf etwa 2000 Quadratmetern im Kletterpark austoben. Ein 14 Kilometer langer Geopfad entlang des Seeufers erlaubt das Erleben alter Tagebauromantik. Die Personenschifffahrt offeriert Sonderfahrten für Hochzeiten, Familien-, Betriebs- und Weihnachtsfeiern.

Blick auf den Badestrand am Markkleeberger See. © Quelle: Christian Modla (Archiv)

Kulkwitzer See

Der „Oldie“ im Leipziger Neuseenland: Im Mai 1973 eröffnete das Erholungsgebiet „Kulkwitzer See“.Damit gehört jener zu den ersten Tagebauseen der Region. Die Strände Miltitz, Lausen und Göhrenz sowie das Strandbad Markranstädt laden zum Planschen ein. Beliebt ist das Gewässer vor allem bei Tauchern. Nicht nur Sichttiefen bis 20 Meter, auch Unterwasserplattformen und versunkene Objekte locken zum Tauchsport ein. Auf dem Wasser kann die Faszination vom schwerelosen Gleiten an der Wasserskianlage erprobt werden. Zusätzliches Schwitzen ist in der Meri Sauna möglich.

Der Kulkwitzer See im Leipziger Westen. © Quelle: Aqua Park Leipzig GmbH (Archiv)

Hainer See

Er gehört zu den größeren Seen im Neuseenland. Eine Promenade mit bunten Boots- und Ferienhäusern säumt die Lagune Kahnsdorf. Am dortigen Sandstrand können sich Gäste eine Abkühlung verschaffen. Unter mehreren Badestränden gibt es einen eigenen Hundestrand am nördlichen Ufer. Sportbegeisterte können sich bei sämtlichen Wassersportangeboten verausgaben. Angeln ist mit einer Genehmigung und gültigem Fischereischein erlaubt. Abseits des Sees sind Alpakawanderungen oder Quad-Touren durchs Gelände möglich. Übernachtungsgäste können auf dem terrassenartig angelegten Campingplatz residieren. Der liegt am Südhang des Sees – zweifelsohne mit traumhaftem Ausblick.

Der Hainer See im Leipziger Neuseenland. © Quelle: André Kempner (Archiv)

Störmthaler See

Der aus dem ehemaligen Tagebau Espenhain entstandene See umfasst eine Fläche von 7,3 Quadratkilometern. Seit 2014 dürfen ausgewiesene Stellen offiziell zum Baden genutzt werden. Der Störmthaler See, der vor allem wegen des Highfield-Festivals bekannt ist, bietet auch zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauberinnen und Urlauber, zum Beispiel im Lagovida-Resort auf der Magdeborner Halbinsel. Das Freizeitangebot ist vielfältig: Neben Windsurfen, Segeln und Paddeln kann man auch eine Seerundfahrt unternehmen oder mit dem eigenen Boot vom Yachthafen ablegen. Eine Besonderheit des Sees ist die „Vineta“, eine Kirchenkuppel auf einer schwimmenden Insel, die heute ein beliebter Ort zum Heiraten ist.

Der Störmthaler See liegt südlich von Leipzig. In der Ferne ist das Kraftwerk Lippendorf zu sehen. © Quelle: André Kempner (Archiv)

Albrechtshainer See

Südlich der Stadt, in unmittelbarere Nähe der Autobahn A14, liegt der Albrechtshainer See. Wegen seiner Lage firmiert er deshalb unter dem Namen „Autobahnsee Beucha”. Gemeinsam mit dem Grillensee und dem Moritzsee bildet er die Naunhofer Seen. An der stillgelegten Kiesgrube wurde ein Sandstrand am Nordwestufer geschaffen. Besucher können zudem ein Ruderboot auszuleihen. Boots- und Eisangeln sind gestattet. Für das Einbringen eines Bootes ist allerdings die Genehmigung des Verpächters erforderlich. Das Angeln am Badestrand ist während der Badesaison nicht gestattet. Ein kleiner Campingplatz lädt zum Verweilen ein. Ein Mal im Jahr findet der Beuchaer Triathlon Day statt.

Der Albrechtshainer See im Leipziger Neuseenland. © Quelle: André Kempner (Archiv)

Grillensee

Der Grillensee gehört mit einer Fläche von 57 Hektar zu den kleineren Gewässern des Leipziger Neuseenlandes. Als Teil der drei Naunhofer Seen war er einst eine Kiesgrube, die in den 1960er-Jahren für den Bau der A14 entstand. Heute gibt es dort nicht nur einen Strand, der zum Baden einlädt, sondern auch Rad-, Reit- und Wanderwege. Unter Anglern und Anglerinnen ist der See sehr beliebt.

Am Grillensee in Naunhof bei Leipzig ist auch FKK erlaubt. © Quelle: Waltraud Grubitzsch/ dpa

Moritzsee

Gleich neben dem Grillensee liegt der Moritzsee, das dritte der Naunhofer Badegewässer. Der Ammelshainer See, wie er auch genannt wird, ist mit 53 Hektar etwas kleiner als sein benachbarter Bruder. Wem das Baden zu langweilig wird, der kann dort tauchen, surfen, Beachvolleyball spielen und am Imbiss ein kühles Eis schlecken. Einmal im Jahr steigt das Electro- und Techno-Festival „See you“ statt.

Der Moritzsee in Naunhof. © Quelle: Angelika Uhlich (Leserfoto)

