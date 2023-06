﻿Das sind Leipzigs geheime Bade-Stellen

Wo gibt‘s Abkühlung, wenn es mal nicht Cospudener See, Kulki oder Schladitzer Bucht sein soll? Diese Bade-Spots in Leipzig und Umgebung liegen versteckt abseits der Massen – und bieten Entspannung pur.

Leipzig. Die Klassiker kennt jeder: An die Strände des Kulkwitzer, Cospudener oder Kulkwitzer Sees pilgern Tausende, sobald die Temperaturen in schweißtreibende Höhe klettern. Auch Schladitzer Bucht und Hainer See sind längst keine Geheimtipps mehr. Es geht aber auch mit mehr Ruhe und Entspannung. Wo? Wir stellen Insider-Spots zum Baden in und um Leipzig vor.