Explodierende Lebensmittelpreise und die Preisspirale auf dem Energiemarkt bringen Leipzigs Bäckerinnen und Bäcker zunehmend in die Bredouille. Viele sind ratlos, wie sie sich auf die dynamische Situation noch einstellen können. Von drohenden Schließungen ist inzwischen immer häufiger die Rede.

Leipzig. Seit Monaten steigen die Preise für Lebensmittel, nun kommen bei Endverbrauchenden auch höhere Energiekosten an. Unter anderem für Bäckereien ist dies ein kaum noch zu lösendes Problem, da hier nicht nur Lebensmittel verarbeitet werden, sondern in den Backstuben auch große Mengen Strom und Gas von Nöten sind. Bei vielen der oftmals kleinen Betriebe ist der Spielraum längst ausgereizt, wie eine nicht repräsentative Umfrage in Leipzig zeigt.

