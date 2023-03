﻿„Keine Insekten!“ – Warum einige Leipziger Bäckereien seltsame Anti-Heuschrecken-Schilder aufstellen

Leipzig. Es gibt Dinge, vor denen sich Kundinnen und Kunden in einer Bäckerei nicht fürchten müssen, etwa Spinnen oder Schlangen. Auch Heuschrecken gehören klassischerweise nicht zum Backhandwerk – und dennoch hat Jana Wentzlaff nun ein Schild auf ihren Tresen gestellt, das noch einmal versichert: „In unserer Bäckerei werden keine Insekten verbacken!“ Darunter eine rot durchgestrichene Heuschrecke.

Ähnliche Hinweise sind seit einigen Wochen immer häufiger zu sehen. Bei Bäckern in Lindenau und Connewitz, auch in Taucha. Und eben in Wentzlaffs Brotschule im Kolonnadenviertel. Ein stolzer Bäckereibetrieb der vierten Generation aus Wermsdorf. Seit 1903 backen die Wentzlaffs in Sachsen. Weshalb sollte hier jemand Insekten vermuten?

„Die Leute fragten, ob Insekten im Teig seien“

Da seufzt Jana Wentzlaff. „Wissen Sie, wir haben uns das nicht ausgedacht“, sagt sie. Es begann, erklärt die Konditorin, im Januar. Die Kunden, die normalerweise ein Natursauerteigbrot kauften, sich bedankten und einen schönen Tag wünschten, stellten auf einmal seltsame Fragen. Manche hätten besorgt, gar verängstigt gewirkt. Der Grund: Heuschrecken. „Die Leute fragten mich, ob wir Insekten in unseren Teig mischen“, sagt Wentzlaff.

Wer sich länger mit der Bäckersfrau Wentzlaff unterhält, der merkt, dass ihr der Beruf am Herzen liegt. In dem Handwerksbetrieb ihrer Eltern würden nur die besten Zutaten verwendet. Man verwende regionales Mehl, eine regionale Mühle, traditionelle Rezepte. Man gehe nicht auf Masse, sondern Klasse. Irgendwann seien die Brötchen eben ausverkauft. Warum sollte man ausgerechnet hier den Teig mit Heuschrecken strecken?

Anfangs wunderte sich Wentzlaff nur, dann wurden die Nachfragen energischer. Manche Stammkunden riefen sogar an, um sich zu vergewissern, dass ihr Lieblingsbäcker keine Krabbelviecher untermengt. Manche sagten, sie hätten davon in der Zeitung gelesen. Wentzlaff begann zu recherchieren. Und sie stieß, recht bald, auf eine neue Verordnung der Europäischen Union vom 24. Januar. Laut dieser, so das Gremium, sei nun EU-weit das Beimischen von zermahlenen Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer in Lebensmitteln erlaubt.

Auch weiterhin garantiert insektenfrei: Backwaren der Brotschule Wentzlaff im Leipziger Kolonnadenviertel. © Quelle: André Kempner

„Mit Eiweiß plus“

„Ich fand das erschreckend“, sagt Wentzlaff. Sie recherchierte, dass Mehlwürmer bereits als Lebensmittel zugelassen seien. Und dass in einigen Süßigkeiten wie Schokobons, M&Ms oder Milka-Schokolade bereits Insekten beigemischt seien. „Ich finde das eklig“, sagt sie. „Und offenbar geht es vielen Kunden, die von der EU-Verordnung gehört haben, auch so.“

Sorge sie, fragte sich Wentzlaff, nicht akribisch dafür, dass ihr Mehl eben nicht von Motten und Würmern befallen wird? „Jetzt könnte ich die Motten ja gewähren lassen“, sagt Wentzlaff – scherzhaft – „und einfach drauf schreiben: Mit Eiweiß plus.“ Nein, bloß nicht. Also stellte sie das Schild auf.

Freilich kann man auch anders über Insektenpulver denken. Im Kampf gegen den Welthunger vermuten Experten, dass wenig energieintensives, aber proteinreiches Krabbelgetier in der Nahrung eine hilfreiche Innovation sein könnte. Bloß vielleicht nicht beim Bäcker um die Ecke.