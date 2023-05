﻿Frische Brötchen: Diese Bäcker haben am Pfingstwochenende in Leipzig geöffnet

Leipzig. Am Pfingstwochenende muss niemand auf frische Backwaren verzichten: Damit Sie informiert sind, bei welchen Bäckern Sie ihre frisch gebackenen Brötchen 28. und 29. Mai (Sonntag und Montag) bekommen können, haben wir Ihnen hier die Öffnungszeiten der Bäcker, geordnet nach Stadtteilen, zusammengestellt.Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. In der Liste fehlt eine Bäckerei? Dann schreiben Sie uns eine Mail an baecker@lvz.de.

Geöffnete Bäcker im Leipziger Zentrum am Pfingstsonntag und Pfingstmontag

Bäckerei Kleinert, Brühl 14/16, 04109 Leipzig: Sonntag 12-17 Uhr, Montag 9.30-18 Uhr

Bäckerei Steinecke, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Thomasiusstr. 2, 04109 Leipzig: Sonntag 7-13 Uhr

Bäckerei Wendl, Tschaikowskistraße 1/Ecke Jahnallee, 04105 Leipzig: Sonntag 7-18 Uhr

Bäckerei Wendl, Ferdinand-Rhode-Straße 3b, 04105 Leipzig: Sonntag 7-18 Uhr

Bäckerei Wendl, Karl-Liebknecht-Straße 13a, 04107 Leipzig: Sonntag 7-18 Uhr

Backhaus Wentzlaff, Zimmerstraße 1, 04109 Leipzig: Sonntag 7-14 Uhr

Le Crobag, Promenaden Hbf, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: Sonntag 6-21 Uhr, Montag 6-21 Uhr

Lukas HBF, (Westhalle UG), Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 4.30-20 Uhr

Lukas HBF, (Gleis 14), Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 6-19 Uhr

Lukas HBF, (Gleis 17), Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 6-19 Uhr

Lukas HBF, (Gleis 22), Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 9-17 Uhr

Lukas HBF, (Querbahnsteig), Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 6-20 Uhr

Lukas, Dorotheenplatz 1, 04109 Leipzig: 7-18 Uhr

Lukas, Bayrischer Platz, Riemannstraße 10, 04107 Leipzig: Sonntag und Montag 6-18 Uhr

Lukas, Am Brühl 1 (Höfe am Brühl), 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 7-17 Uhr

Lukas, Petersstraße 30, 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 8-16 Uhr

Lukas, Waldstraße 25, 04105 Leipzig: Sonntag und Montag 7-18 Uhr

Lukas, Grimmaische Straße 29 (Königsbau) , 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 6-19 Uhr

Lukas, Oelßner Hof, Ritterstraße 23/Nikolaistraße 20-26, 04109 Leipzig: Sonntag und Montag 7-14 Uhr

Geöffnete Bäcker im Leipziger Norden

Bäckerei Kleinert, Gohliser Straße 23, 04155 Leipzig: Sonntag 7-17 Uhr, Montag 7-11.30 Uhr

Bäckerei Wendl, Lindenthaler Straße 44, 04155 Leipzig: Sonntag 7-12 Uhr

Bäckerei Wendl, Gohliser Straße 43, 04155 Leipzig: Sonntag 7-18 Uhr

Lukas, Axis-Passage, Georg-Schumann-Str. 171, 04159 Leipzig: Sonntag und Montag 7-17 Uhr

Lukas, Eutritzsch Center, Delitzscher-Str. 68, 04129 Leipzig: Sonntag und Montag 6-11 Uhr

Lukas, Landsberger Str. 39, 04157 Leipzig: Sonntag und Montag 7-17 Uhr

Geöffnete Bäcker im Leipziger Osten

Bäckerei Wendl, Löbauer Straße 68-70 (Sonnenwall), 04347 Leipzig: Sonntag 7-13 Uhr

Geöffnete Bäcker im Leipziger Süden

Bäckerei Wendl, Brunhildstraße 2, 04279 Leipzig: Sonntag 7-18 Uhr

Bäckerei Wendl, Alter Bahnhof, Rathausstraße 29, 04416 Markleeberg: Sonntag 7-18 Uhr

Bäckerei Wendl, Karl-Liebknecht-Straße 86, 04275 Leipzig: Sonntag 7-18 Uhr

Lukas am Connewitzer Kreuz, Karl-Liebknecht-Str. 157, 04277 Leipzig: Sonntag und Montag 7-18 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Str. 104, 04275 Leipzig: Sonntag und Montag 7-18 Uhr

Lukas, An der Märchenwiese 16a, 04277 Leipzig: Sonntag und Montag 7-18 Uhr

Schulbäcker Kochstraße 34, 04275 Leipzig: Sonntag 7-16 Uhr, Montag 7-16 Uhr

Schulbäcker, Hardenbergstraße 54, 04275 Leipzig: Sonntag 7-16 Uhr, Montag 7-13 Uhr

Geöffnete Bäcker im Leipziger Westen

Bäckerei Kleinert, Georg-Schwarz-Straße 58, 04177 Leipzig: Sonntag 7-17 Uhr, Montag 7-11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Leipziger Straße 78, 04178 Leipzig: Sonntag 7-17 Uhr, Montag 7-11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Kiewer Straße 3-5, 04209 Leipzig (Ratzelbogen): Sonntag 7-17 Uhr, Montag 7-11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Backstubenladen, Lützner Straße 162, 04179 Leipzig: Sonntag und Montag 7-11.30 Uhr

Bäckerei Wendl, Leipziger Straße 65, 04178 Leipzig/Böhlitz-Ehrenberg: Sonntag 7-13 Uhr

Bäckerei Wendl, Könneritzstraße 53, 04229 Leipzig: Sonntag 7-18 Uhr

Bäckerei Wendl, Lauchstädter Straße 18, 04229 Leipzig: Sonntag 6.30-14 Uhr

Bäckerei Wendl, Schwarzackerstraße 1, 04299 Leipzig: Sonntag 6.30-18 Uhr

Café Fun Tass Tisch, Industriestraße 41, 04229 Leipzig: Sonntag und Montag 7-16 Uhr

Konditorei Feiste, Trattendorfer Weg 21, 04207 Leipzig: Sonntag und Montag 13-18 Uhr

Lukas, Könneritzstraße 48, 04229 Leipzig: Sonntag und Montag 6-18 Uhr

