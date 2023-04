﻿Frische Brötchen: Diese Bäcker haben Ostern in Leipzig geöffnet

Kirche zu Ostern

Leere und Stille: Wie sich der Karsamstag in der Leipziger Pfarrei St. Trinitatis anfühlt

Wie erleben Kirchengemeinden das Osterfest, was passiert dort? Die LVZ begleitet die katholische Gemeinde St. Trinitatis Leipzig während der Feiertage. Der Karsamstag gehört zunächst der Stille im Gedenken an den Tod Jesu – bevor sich die Stimmung bei der Messe am Abend deutlich wandelt.