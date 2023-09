Flug nach Houston: Leipzigs OBM Burkhard Jung reist mit Außenministerin Baerbock in die USA

Leipzig. Am Dienstag wird Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) im Flieger nach Texas sitzen. Anlass seiner zweitägigen Reise ist die mittlerweile seit 30 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Houston. Die runde Zahl wird auch mit einem offiziellen Besuch der Bundesregierung gewürdigt: Jung begleitet Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf ihrer Reise in die USA, die sie auch in andere Städte führen wird.

Geplant ist unter anderem ein Gespräch zwischen der Außenministerin, den Bürgermeistern beider Städte sowie Mitgliedern der jeweiligen Partnerschaftsvereine. „Über die vergangenen 30 Jahre ist eine sehr enge Beziehung zwischen Leipzig und Houston gewachsen, getragen von viel Herzblut und Engagement“, lässt Jung vor dem Abflug verlauten. „Städtepartnerschaften leben von den Bürgerinnen und Bürgern, vom persönlichen Kennenlernen und Austausch.“

„Feste Verbindung über den Atlantik“

Jung betont neben der engen Beziehung in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Bildung sehr enge persönliche Kontakte. „So ist in den vergangenen drei Jahrzehnten eine feste Verbindung über den Atlantik gewachsen, von der beide Seiten profitieren.“

Die Partnerschaft zwischen beiden Städten wurde 1993 unterzeichnet. Im Jahr zuvor hatte sich der Freundeskreis Leipzig-Houston gegründet. Bis heute gibt es zahlreiche wechselseitige Schüler- und Studienaufenthalte. Stark getragen wird der Austausch von der Leipziger Thomasgemeinde und der Christ the King Lutheran Church Houston – neben besagten engen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Beziehungen.

Chor aus Houston zu Besuch beim Bachfest in Leipzig

2018 wurde das 25. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit einer Reise Leipziger Bürgerinnen und Bürger nach Houston gefeiert. Leipzig veranstaltete außerdem eine ganze Festwoche. In diesem Jahr gastierte der Bach Choir Houston in Leipzig unter anderem zum Bachfest.

Ebenfalls an Bord der Maschine Richtung USA werden Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referats Internationale Zusammenarbeit, und Lisa C. Renner sein; sie ist Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Houston ist die größte Stadt im Bundesstaat Texas und die viertgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Bekannt ist sie vor allem als Raumfahrt-Standort.

