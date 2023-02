Kontrollen im Leipziger Auwald: Bärlauch-Diebe mit 40 Kilogramm Jungpflanzen ertappt

Junger Bärlauch im Auwald an der Friesenstraße in Leipzig.

Leipzig. Der Auwald in und um Leipzig ist unter anderem als ergiebiges Bärlauch-Gebiet bekannt. Bevor die Gewächse im Frühjahr wieder ihre weithin bemerkbare Blütephase einleiten, haben die Behörden aktuell aber alle Hände voll zu tun, um organisierten Diebstahl des Wildgemüses zu verhindern. In den vergangenen Tagen wurden bei Kontrollen im Wald mehrere Personen festgestellt, die große Mengen der Pflanzen im Visier hatten.

Wie die Kommune am Dienstag mitteilte, habe der Stadtordnungsdienst am Sonntag und Montag Bärlauch-Diebe an verschiedenen Stellen in Auwald und Naturschutzgebiet auf frischer Tat ertappt. Die Beschuldigten sollen zum Zeitpunkt der Kontrolle bereits etliche der Wildpflanzen ausgegraben haben. „Im ersten Fall verstauten die mutmaßlichen Diebe ihre Beute in fünf Zehn-Liter-Eimern und im zweiten Fall in zwei Zehn-Liter-Eimern“, heißt es. Die entnommenen Jungpflanzen hätten ein Gesamtgewicht von 40 Kilogramm gehabt. In der Folge seien die Identitäten der Beschuldigten festgestellt und gegen sie Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet worden.

Im Röthaer Schlosspark wurden 140 Kilogramm sichergestellt

Ähnliches war zuletzt auch im Röthaer Schlosspark (Landkreis Leipzig) aufgefallen. Dort wurden am 29. Januar neun Tatverdächtige dabei ertappt, als sie insgesamt 140 Kilogramm der Jungpflanzen ausgegraben und bereits verpackt hatten. Auch gegen sie wurde Anzeige erstattet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Für den Eigenbedarf ist das Pflücken von gereiften Bestandteilen legal. Bärlauch steht nicht unter Naturschutz. Bei der Ernte von größeren Mengen – etwa mit Einkaufstüten oder Säcken – müsse aber ein Einverständnis des Waldeigentümers und der Naturschutzbehörde vorausgehen, teilt die Stadt Leipzig mit. Bei einer gewerblichen Nutzung sei ebenfalls eine Genehmigung erforderlich. „Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können nach Paragraf 52 Sächsisches Waldgesetz mit einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro und in besonders schweren Fällen mit bis zu 10.000 Euro geahndet werden“, heißt es weiter. Wer illegale Sammelaktionen beobachte, könne dies der Einsatzstelle unter der Telefonnummer 0341 1238888 melden.

Wird mitunter mit Bärlauch verwechselt: Maiglöckchen. © Quelle: Stauden-Jentsch

Beliebte Pflanze in der Gastronomie – Verwechslungsgefahr

Bärlauch wird bereits seit Jahrhunderten als Heil- und Gewürzpflanze verwendet. Alle Bestandteile sind essbar, die Blätter und Stängel werden inzwischen auch häufiger in der heimischen Küche oder Gastronomie verwendet – beispielsweise beim Würzen von Saucen, in Bärlauchbutter, im Bärlauch-Pesto oder auch Bärlauch-Kimchi.

Obgleich diese Wildpflanze gut durch ihren Geruch in der Blütezeit zu erkennen ist, bestehe eine Verwechslungsgefahr mit anderen, sehr giftigen Gewächsen, heißt es. So könnten unerfahrene Sammler unter Umständen auch mit Maiglöckchen, Herbstzeitlosen oder Aronstab in Kontakt kommen – und beim Verzehr anstatt von Bärlauch schwere Vergiftungen riskieren.