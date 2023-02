﻿Bärlauch in Leipzig: Sammlern drohen Geldbußen bis 10.000 Euro

In Leipzigs Wäldern und Parks gibt es im Sommer Unmengen von Bärlauch. Die Stadtverwaltung will jetzt kontrollieren, dass Spaziergänger nicht zu viel davon mitnehmen.

Mit bis zu 10.000 Euro Geldstrafe müssen Wald- und Parkspaziergänger in Leipzig rechnen, wenn sie in der kommenden Saison zu viel Bärlauch sammeln. Das Rathaus will den Stadtordnungsdienst zu Kontrollen einsetzen. Die Details.