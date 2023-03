﻿Bärlauch-Saison: Dieses Superfood wächst in unseren Leipziger Wäldern

Bei einem Spaziergang im Wald wird man auf einmal an ein frisches Knoblauchbrot erinnert. Denn mit dem Frühling beginnt die Bärlauch-Saison – auch in Leipzig. Dieses Wildkraut verbreitet nicht nur einen Knoblauch-Duft, sondern kann noch einiges mehr!

Die Bärlauch-Saison startet und verbreitet sich wieder in den Leipziger Wäldern.

Leipzig. Immer der Nase nach! Bärlauch, der „kleine Verwandte“ von Zwiebel und Knoblauch treibt gerade seine Blüten aus und versprüht ein würziges Aroma. In der feucht-schattigen Auenlandschaft findet der Bärlauch nährstoffreichen Boden und Feuchtigkeit. Auch jetzt schon breitet sich der grüne Blätterteppich und der Knoblauchgeruch sich in voller Pracht in den Leipziger-Wäldern aus.

Bärenstarkes Kraut

Bärlauch ist eine verbreitete Wildpflanze mit saftig grünen Blättern. Wobei sich zum Frühlingsbeginn weiße Blüte hervorbilden und dabei einen lauchartigen Geruch verströmen. Das Kraut wird unter anderem, sowohl frisch als auch getrocknet, in der Küche mit verarbeitet. Als Zutat für Pesto, Salate, Öl, Dips sowie auch gedünstet als Gemüse.

Die Blätter schmecken angenehm nach Knoblauch, sind aber viel milder und weniger penetrant im Geruch. Bärlauch ist aber nicht nur lecker, sondern kommt selbst als Inhaltsstoff in der Medizin zum Einsatz.

Bärlauch pflücken ist eine Kunst für sich

Das hübsche Pflänzchen wächst auch in den Leipziger-Wäldern oder an kleinen Lichtungen. Auch wenn sich viele Hobbyköche gerne die Taschen mit Bärlauch voll machen wollen, muss man beim Pflücken einiges beachten:

1. Den Bärlauch vor der Blütezeit sammeln. Denn da schmeckt das Kraut aromatischer. Sobald die Pflanze anfängt zu blühen und die weißen Blüten zusehen sind, schmeckt der Bärlauch bitter.

2. Maximal nur zwei bis drei Blätter pro Pflanze pflücken. Damit ist die Chance gegeben, dass der Bärlauch sich weiterentwickeln kann und wieder nachwächst.

3. Jeder darf, unabhängig davon wem der Wald gehört, Bärlauch in der Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf ernten. Grundlage dafür bildet das Sächsische Waldgesetz, heißt es in einem Ratgeber der Stadt . Wer Einkaufsbeutel oder Säcke voll Bärlauch ernten möchte, braucht das Einverständnis des Waldeigentümers und der Naturschutzbehörde.

4. Die Bärlauch-Blätter unten an der Wurzel mit einem scharfen Messer oder eine Schere abschneiden.

5. Achtung, Verwechselungsgefahr : Bärlauch sieht dem giftigen Maiglöckchen und insbesondere vor der Blütenzeit der giftigen Herbstzeitlosen sehr ähnlich. Achten Sie bei allen Blätter also auf den typisch knoblauchartigen Geruch. Als Tipp: Den Bärlauch zwischen den Fingern reiben, dann steigt der typische Geruch in die Nase.

Hat man allerdings Angst das falsche Blatt mitzunehmen, holt sich seinen Bärlauch besser beim Gemüsehändler, im Supermarkt oder auf dem Markt.



Bärlauch sieht Maiglöckchen und Herbstzeitlosen zum Verwechseln ähnlich. Hinweise darauf, um welche Pflanze es sich handelt, geben Stängel und Blätter oder der Geruchstest. © Quelle: Mascha Brichta

Bärlauch haltbar machen

Bärlauch duftet intensiv nach Knoblauch, schmeckt scharf und zugleich frisch. Um den Geschmack das ganze Jahr über zu genießen, gibt es zwei einfache Tricks. Weil die Pflanze beim Trocknen all seine Kräfte verlieren würde, ist Bärlauch als Trockengewürz eher ungeeignet. Aber eingelegt in Olivenöl oder in einem selbstgemachten Bärlauchsalz kann das Gewürz ohne viel Aufwand ganzjährig verbraucht werden.

Rezept für Bärlauchsalz:

Zutaten: 200g Bärlauch, 1 kg Natursalz

1. Bärlauch waschen, trocken schleudern und in Streifen schneiden.

2. Mit etwa 100 bis 200 g des Salzes fein vermischen. So entsteht eine grüne, eher feuchte Masse.

3. Mit dem restlichen Salz vermengen.

4. Die gesamte Masse auf ein Backblech mit Backpapier verteilen und am besten in der Luft trocknen lassen.

Ein Allrounder in der Küche

Das Frühlingskraut ist vielfältig beim kochen einsetzbar und bringt den Vorteil mit sich, dass es nach Knoblauch schmeckt und riecht aber am nächsten Tag keine Spuren im Geschmack und im Mundgeruch hinterlässt.

Zu den beliebtesten Rezept zählt das Bärlauch-Pesto. Dazu wird ein handstraußgroßer Bund Bärlauch mit Parmesan (25 g) , Pinienkernen (25 g), etwas Salz (1 TL) und reichlich Olivenöl (150-250 ml) vermengt und anschließend püriert.

Bärlauch-Pesto eignet sich gut für einen frischen Kartoffelsalat, als Topping für Ofengemüse oder Pizza, sowie zu leckere Spaghetti. © Quelle: Schulze

Bärlauch-Pesto eignet sich beispielsweise gut für einen frischen Kartoffelsalat, als Topping für Ofengemüse oder Pizza, sowie zu leckere Spaghetti.

Für eine längere Haltbarkeit wird empfohlen, dass fertige Pesto in ein steriles Glas abzufüllen mit Olivenöl noch einmal zu bedecken und anschließend im Kühlschrank lagern.