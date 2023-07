Naturbad „Bagger“ in Thekla soll neuen Spielplatz erhalten

Leipzig. Gute Neuigkeiten für Badefans im Leipziger Osten: Die Stadtverwaltung möchte die Freizeitanlagen am Naturbad Nordost in Thekla, auch bekannt als „Bagger“, neugestalten. Das teilte die Kommune am Dienstag mit. Geplant sei, den Spielplatz am Südufer zu erneuern und am Volleyballfeld am Ostufer Tischtennisplatten zu ergänzen.

Auch die Bürgerinnen und Bürger können sich an der Gestaltung beteiligen. Die Stadtverwaltung lädt am 24. Juli zu einer Informationsveranstaltung ein, bei der alle Maßnahmen, inklusive der beiden Umsetzungsvarianten für den Spielplatz, vorgestellt werden sollen. „Dabei sind die Meinungen, Hinweise und Vorstellungen für die weitere Planung herzlich willkommen“, heißt es aus dem Neuen Rathaus.

Die Veranstaltung findet demanch am kommenden Montag (24.7.) von 15 bis 17 Uhr am Südwestufer des Sees, am Eingang Kiebitzstraße am Seerundweg, statt.

Baustart im nächsten Jahr

Das Projekt ist Teil des Entwicklungskonzepts für das Naturbad Nordost. Dieses hat die Stadt Leipzig gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet und beinhaltet Ideen und deren Umsetzung für die Gestaltung des „Baggers“. Die Baumaßnahmen sollen 2024 beginnen. Voraussetzung ist ein Beschluss des Stadtrats.

