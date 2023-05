﻿Bahn-Streik: Leipzigs Pendler müssen bei den Alternativen schnell sein

Leipzig. Der nächste Vollbremsung im öffentlichen Nah- und Fernverkehr steht bevor: Von Sonntagabend bis Dienstagnacht wird bei der Deutschen Bahn (DB) und weiteren Schienen-Unternehmen erneut gestreikt. Die Arbeitsniederlegung betrifft vor allem den Fernverkehr, allerdings wird es laut DB auch bundesweit beim Nahverkehr zu „massiven Beeinträchtigungen“ kommen. Das stellt viele, insbesondere Pendlerinnen und Pendler, vor Probleme. Wie von A nach B kommen? LVZ.de zeigt die besten Mobilitätsalternativen für die klassischen Routen von Leipziger Pendlern – nach Berlin, Dresden, Halle und Erfurt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Strecken in die größeren umliegenden Städte gibt es vor allem zwei ernst zu nehmende Alternativen. Das sind Flixbus und Teilauto.

Mit dem Flixbus nach Dresden und Berlin

Klare Vorteile für den Flixbus gibt es bei der Strecke Berlin-Leipzig. Hier fährt der Flixbus am Montag und Dienstag circa 30 Mal von der Hauptstadt nach Leipzig und zurück. Die Preise liegen bei etwa 20 Euro. Tempomäßig kommt auf der Strecke niemand an den ICE heran. Der Flixbus legt die Strecke – je nach Verbindung – in zwei bis zweieinhalb Stunden zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch nach Dresden ist der Flixbus eine Alternative zur Deutschen Bahn. In eineinhalb Stunden bringt einen der Bus hier ans Ziel, mit einem Preis von 10 bis knapp 25 Euro. An den Hauptstreiktagen Montag und Dienstag gibt es rund zehn Verbindungen, die zwischen den beiden sächsischen Städten verkehren. Schwieriger und teurer wird es für Reisende nach Erfurt und Halle. In diese Städte gibt es von Leipzig aus keine Flixbusverbindung.

Schnell buchen lohnt sich für Leipziger Pendler

Anders als bei den Zügen der Deutschen Bahn, bei denen es keine offizielle Überlastungsgrenze gibt, sind die Plätze im Flixbus limitiert. Das heißt, Reisende, die jetzt schon wissen, wann sie wo sein müssen, sollten frühestmöglich buchen. Bei den vielen Menschen, die von den Streiks betroffen sind, ist ein Ansturm auf die Tickets zu erwarten. Durch die Erfahrung der vergangenen Streiks ist auch zu erwarten, dass die Preise steigen. Dasselbe gilt auch für Sitzplätze in privaten Autos, die als Mitfahrgelegenheit angeboten werden.

Hier verspricht das Mitfahrgelegenheitsportal Blablacar den größten Erfolg. Allerdings bietet sich hier ein ähnliches Bild wie bei Flixbus. Es gibt viele Angebote für Berlin und Dresden, aber weniger bis keine für Erfurt und Halle. Wer schon einmal mit einem Blablacar gefahren ist, weiß auch: Es empfiehlt sich nicht, eine Mitfahrgelegenheit zu einem wichtigen Termin zu nehmen. Die privaten Fahrten sind oft nicht sehr zuverlässig. Es kann durchaus passieren, dass eine Fahrt noch kurzfristig abgesagt wird. Hinzu kommt im Fall von Leipzig, dass die Autobahnführung um Leipzig herum dafür sorgt, dass man oft in Schkeuditz abgeholt oder abgesetzt wird. Am Streiktag ist es dann wiederum ziemlich schwierig, von Schkeuditz nach Leipzig zu kommen.

Unterwegs mit dem Leipziger Cityflitzer

Schließlich gibt es aber doch noch eine verlässliche Alternative für alle, die einen Führerschein haben. Das ist Carsharing. Bei der Leipziger Firma Teilauto kann man beispielsweise mit und ohne Abo zu unterschiedlichen Tarifmodellen Autos mieten – Kraftstoffkosten inklusive. Dazu muss man sich einmalig zu den üblichen Bürozeiten online registrieren. Bezahlt wird dann nach gebuchter Zeit und gefahrenen Kilometern. Ein Modell speziell für kurze Strecken ist dabei der Cityflitzer. Da zahlt man entweder 2,80 Euro pro Stunde oder 28 Euro für 24 Stunden. Hinzu kommen dann noch 28 Cent pro gefahrenem Kilometer. Damit würde eine Person im Cityflitzer für 24 Stunden Mietgebühr nach Erfurt hin und zurück circa 75 Euro zahlen (ohne 10 Euro Anmeldegebühr). Und wem das zu teuer ist, der kann sich ja dann wieder Mitfahrerinnen und Mitfahrer für das Teilauto suchen.