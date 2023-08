Bahnausfälle zwischen Leipzig und Chemnitz – Fahrgäste harren in havariertem Zug aus

Leipzig. Auf der Regionalbahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz (RE 6) fallen am Montag mehrere Züge wegen Problemen an den Fahrzeugen aus. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am Morgen mitteilte, könne einerseits der Zug ab 9.22 Uhr aus Leipzig in Richtung Südwestsachsen nicht abfahren. Gleiches gelte dann auch in entgegengesetzte Richtung für den Zug um 10.31 Uhr ab Chemnitz.

Als Grund für die Ausfälle werden auf der Webseite Fahrzeugstörungen angegeben. Schienenersatzverkehr sei nicht möglich, heißt es. Nähere Angaben wurden bislang nicht gemacht.

Fahrgäste warten vier Stunden in havariertem Zug

Bereits am Sonntag musste eine Bahn laut Bericht von des Medienportals Grimma auf der bislang nicht elektrifizierten Strecke anhalten, weil die Lokomotive einen Schaden hatte. Der Zug blieb demnach gegen 13.30 Uhr in der Nähe von Bad Lausick liegen – mit 120 Fahrgästen an Bord.

Die einspurige Strecke wurde in der Folge gesperrt, während die Betroffenen in der Hitze vier Stunden im Zug ausharren mussten. Die Feuerwehr Bad Lausick sei im Einsatz gewesen, um den zum Teil dehydrierten Fahrgästen bei den hohen Temperaturen mit Wasser zu helfen. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sei im Einsatz gewesen. Die defekte Lok konnt dann gegen 17.20 Uhr abgeschleppt werden und die Fahrgäste aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Sommerfahrplan aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke

Neben den technischen Problemen kam es zuletzt in der Sommerferienzeit auf der Strecke auch aufgrund von Bauarbeiten zu eingeschränktem Verkehr und teilweise Ausfällen. Die Mitteldeutsche Regionbahn hatte dazu einen speziellen Sommerfahrplan eingesetzt. Im kommenden Jahr sollen die bislang noch mit Diesellokomotiven gezogenen Züge auf der Strecke durch moderne Wagen ausgetauscht werden, die batteriebetrieben fahren.

