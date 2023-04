Wegen des Warnstreiks der EVG kommt am Freitag der Bahnverkehr zum Erliegen. Wer ist betroffen, wie lang dauert die Aktion und wie geht es weiter? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Der Bahnverkehr soll am Freitagvormittag wegen eines Warnstreiks deutschlandweit zum Stillstand kommen.

Bahnstreik am Freitag in Leipzig: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Leipzig. Ein Streik kommt selten allein: Nach dem ersten bundesweiten Warnstreik am 27. März gemeinsam mit Verdi hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Mittwoch Beschäftigte erneut dazu aufgerufen, am Freitag ihre Arbeit niederzulegen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Streiktag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer streikt?

Die EVG hat die Beschäftigten von rund 50 Bahnunternehmen zum Warnstreik aufgerufen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn und auch die Transdev-Gruppe, zu der unter anderem die Mitteldeutsche Regiobahn gehört.

Nicht nur die Lokführer, sondern auch andere Berufsgruppen, zum Beispiel die Fahrdienstleitung oder der Service, legen ihre Arbeit nieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann wird gestreikt?

Der Bahnverkehr soll deutschlandweit von 3 bis 11 Uhr bestreikt werden. Der Fernverkehr wird sogar bis 13 Uhr komplett eingestellt, wie die Deutsche Bahn ankündigte. Bei den IC und ICE müssen Fahrgäste bis zum Abend mit Beeinträchtigungen rechnen, der Regionalverkehr soll schneller wieder den Normalbetrieb aufnehmen.

Lesen Sie auch

Wer ist betroffen?

Unabhängig von den Bahnunternehmen wird der Streik jegliche Bahnverbindungen auf deutschen Schienen betreffen. Heißt: Fern-, Regional-, und S-Bahn-Züge fallen am Freitagvormittag aus. „Im Prinzip wird in dem Zeitraum gar kein Zug fahren, weil unsere Fahrdienstleiter die Strecken auf Rot stellen“, sagte Philipp Keikert, EVG-Gewerkschaftssekretär Süd-Ost. Einen Ersatzfahrplan könne es am Freitag nicht geben, erklärte eine Bahn-Sprecherin gegenüber der LVZ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht bestreikt werden die Busse und Trams der Leipziger Verkehrsbetriebe. Auch andere Busse des Regionalverkehrs, wie beispielsweise PlusBus, sind am Freitag normal im Einsatz.

Warum wird gestreikt?

In der nächsten Woche geht die Gewerkschaft in die nächste Tarifrunde mit der Deutschen Bahn. Deswegen soll der Druck auf die Arbeitgeber nun nochmal erhöht werden. Die EVG fordert in den Verhandlungen mit der Branche für die Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten für den Tarifvertrag. Die bundeseigene Bahn zeigte sich zuletzt offen, den jüngsten Schlichterspruch im Tarifstreit des öffentlichen Diensts als Orientierung für eine bahnspezifische Lösung zu übernehmen. Die EVG steht diesem Vorschlag jedoch kritisch gegenüber.

Der Schlichterspruch sieht für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen zunächst einen steuer- und abgabefreien Inflationsausgleich in mehreren Stufen von insgesamt 3000 Euro vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben.

Schon ein Ticket gekauft? Was Sie jetzt tun können

Wer bereits eine Fahrkarte für eine Fernverkehrsverbindung am Freitag gekauft hat, kann diese dank der Kulanzregelung der Deutschen Bahn bis zum Dienstag, den 25. April, flexibel einsetzen – vorausgesetzt, das Ticket wurde bis zum 18. April erworben. Der Fahrschein ist dann nicht mehr an einen Zug gebunden, auch Regionalbahnen dürfen alternativ genutzt werden. Darüber hinaus können sich Fahrgäste auch die Kosten für wegen des Streiks ausgefallene Fahrten online oder mit einem Fahrgastrechte-Formular erstatten lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Zugverspätungen können Reisende ebenfalls Entschädigungen verlangen: Bei einer Verspätung zwischen ab 60 Minuten sind es 25 Prozent des Ticketpreises, ab einer Verspätung von 120 Minuten sind es 50 Prozent.

Lesen Sie auch

Wie geht es weiter?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Wochen weitere Warnstreiks auf Leipzigerinnen und Leipziger zukommen. Die EVG verhandelt derzeit in zweiter Runde nach und nach mit den rund 50 Eisenbahn-Unternehmen. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen für den kommenden Dienstag (25.4.) in Fulda angesetzt. Sollte es keine Einigung geben, kommen beide Seiten voraussichtlich erst Ende Mai wieder zusammen. Solange dauert es, bis die EVG auch mit den anderen Unternehmen verhandelt hat. Die Gewerkschaft hat zuletzt deutlich gemacht, dass Warnstreiks während der Verhandlungsrunden jederzeit denkbar seien.

Verdi wiederum verhandelt am kommenden Samstag mit Bund und Kommunen über den Schlichtungsvorschlag im öffentlichen Dienst. Sollte es dabei ebenfalls zu keiner Einigung kommen, sind eine Urabstimmung und unbefristete Streiks denkbar.