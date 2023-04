﻿Bahnstreik in Leipzig: So kam der Schienenverkehr wieder ins Rollen

Der Warnstreik der EVG hat am Freitagmorgen den Zugverkehr deutschlandweit lahmgelegt. In Leipzig rollen die Züge wieder – allerdings nicht immer wie geplant.

Leipzig. Nach dem deutschlandweiten Warnstreik am Freitagmorgen lief der Zugverkehr auch in Leipzig im Tagesverlauf mit Verzögerungen an. Die Deutsche Bahn vermeldete am frühen Abend auf ihrer Internetseite, dass es noch zu einzelnen Beeinträchtigungen kommen könne.