﻿Bahnstreik ab Sonntag: Ausfälle drohen auch im Leipziger Nah- und Fernverkehr

Ausstand am Flughafen Leipzig

Streik bei DHL in Leipzig/Halle – Neuer Streik binnen weniger Tage

Mehr als 200 Tonnen Fracht werden täglich am DHL-Hub in Leipzig umgesetzt. Am Donnerstagabend haben Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Der Streik soll bis Samstag andauern.