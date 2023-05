Bahnstreik, Baukrise und DJ Bobo: Das war am Samstag wichtig

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Eutritzscher Freiladebahnhof, wo Leipzigs größtes neues Wohnquartier entstehen soll, könnte sich auf absehbare Zeit zur größten brachliegenden Baustelle der Stadt entwickeln. Wenn sich bewahrheitet, was Immobilienunternehmer Christoph Gröner voraussagt, sieht es mit vielen Bauprojekten düster aus - mit Folgen für alle Mieter und Wohnungskäufer in der Stadt.

Hinter dem neuen Stadtviertel am Bayerischen Bahnhof steht ebenso ein großes Fragezeichen wie hinter dem alten Technischen Rathaus an der Prager Straße. Seit Jahren eingerüstet, könnte es zu einer ewigen Geisterbaustelle werden.

Wann wird hier gebaut? Große Projekte wie das neue Viertel am Eutritzscher Freiladebahnhof werden nicht realisierbar sein, wenn sich nichts ändert, meint Christoph Gröner. © Quelle: Andre Kempner

Fünf Punkte nennt Immobilien-Unternehmer Gröner heute in einem Gastbeitrag für die LVZ, die aus seiner Sicht zu einem „unbeobachteten Niedergang der Bau- und Immobilienwirtschaft“ führen werden. Dass es nicht voran geht, spürt auch Baulöwe Steffen Göpel. Der GRK-Chef und Ex-Rennfahrer aus Leipzig hat keine Lust mehr, in seiner Heimatstadt große Bauprojekte anzuschieben, weil alles viel zu lange dauert. Göpel sagt: „Bauen ist für mich heute nur noch mit Frust und Ärger verbunden.“

Auf Frust hatten sich auch viele Bahnpendler eingestellt, die vom 50-Stunden-Streik ab Sonntagabend betroffen gewesen wären. Sie können aufatmen: Der Streik ist abgewendet. Am Montag werden auch am Leipziger Hauptbahnhof Züge abfahren. Trotzdem könnte es auch in Leipzig zu Ausfällen im Bahnverkehr kommen, wie mir am Abend eine Bahnsprecherin sagte. Hier die Details.

Bild des Tages

Kunstwerke auf der Haut: Die Messe „Tattoo & Lifestyle“ zieht an diesem Wochenende zahlreiche Tattoo-Begeisterte aufs Agra-Gelände. © Quelle: Kempner

„Das sind Mütter, Väter – und ganz normale Menschen“: Wer zur Messe geht und und warum ein bekannter Tätowierer meint: „Tattoos haben wieder mehr Bedeutung bekommen.“

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Der Mann, der von Holland nach Leipzig radelte: Herbert Tiemens ist Verkehrsplaner im niederländischen Utrecht. Die 680 Kilometer bis zur Weltradverkehrskonferenz Velo-City in Leipzig legte er mir seinem Rad zurück. Zusammen mit meinem Kollegen Mark Daniel hat der Experte die Radwege der Messestadt analysiert und erklärt, Herbert Tiemens ist Verkehrsplaner im niederländischen Utrecht. Die 680 Kilometer bis zur Weltradverkehrskonferenz Velo-City in Leipzig legte er mir seinem Rad zurück. Zusammen mit meinem Kollegen Mark Daniel hat der Experte die Radwege der Messestadt analysiert und erklärt, wo es gut läuft und wo es Verbesserungsbedarf gibt

Der Junge, der im abgebaggerten Heuersdorf als Letzter getauft wurde: Vincent ist heute 14. Als Baby wurde er 2008 in Heuersdorf (Landkreis Leipzig) getauft. Den Ort gibt es nicht mehr, er verschwand im Tagebau. Nun wurde der Jugendliche konfirmiert. Vincent ist heute 14. Als Baby wurde er 2008 in Heuersdorf (Landkreis Leipzig) getauft. Den Ort gibt es nicht mehr, er verschwand im Tagebau. Nun wurde der Jugendliche konfirmiert. Welche Erinnerungen bleiben von seiner alten Heimat?

Der DJ, den irgendwie alle mögen: DJ Bobo hat am Freitagabend 8300 Menschen in Leipzig begeistert. Sein Auftritt wird rückblickend wahrscheinlich zu einer der besten Shows des Jahres in der Arena zählen, meint unser Kritiker Christian Neffe. Ganz ironiefrei. DJ Bobo hat am Freitagabend 8300 Menschen in Leipzig begeistert. Sein Auftritt wird rückblickend wahrscheinlich zu einer der besten Shows des Jahres in der Arena zählen, meint unser Kritiker Christian Neffe. Ganz ironiefrei. Seine unverschämte These stützt er mit drei Argumenten.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Muttertag: Pralinen, ein Blumenstrauß oder ein Gedicht? Als Geschenk wünschen sich viele Mütter etwas anderes, Pralinen, ein Blumenstrauß oder ein Gedicht? Als Geschenk wünschen sich viele Mütter etwas anderes, wie eine Umfrage zeigt.

Connewitzer Straßenfest: Von 11 bis 18 Uhr lockt rund um die Paul-Gerhardt-Kirche ein bunter Mix aus Ständen, Kulinarischem und Musik.

RB empfängt Bremen: Gewinnt Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Werder, würden die Bullen den Vereinsrekord aus der Premieren-Saison 2016/17 mit zwölf Heimsiegen egalisieren.

