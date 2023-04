﻿Bahnstreik legt Zugverkehr in Leipzig lahm

Warnstreik

Die EVG hat zum Warnstreik aufgerufen – und in Leipzig fährt am Freitagmorgen kein Zug mehr. Selbst die, die eigentlich noch im Plan standen, kamen nicht.

Alles steht still: Der Warnstreik der EVG hat am Freitagmorgen den Zugverkehr in und um Leipzig stillgelegt. Dort, wo sich sonst Hunderte drängen, war es fast wie ausgestorben. Die Gewerkschaft zieht ein erstes Fazit.

