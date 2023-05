﻿Leipzig gibt eine Million Euro für private Balkon-Solaranlagen

Kostenfrei bis 14:01 Uhr lesen

Theater „Adolf Südknecht“

Am 30. Mai 1968 wurde die Leipziger Paulinerkirche gesprengt. Zwischen historischen Fakten und fiktiver Story reist das Theater „Adolf Südknecht“ in die Zeit zurück – und spielt am Jahrestag im neuen Paulinum in Kooperation mit der Leipziger Universitätsmusik.