﻿Geht so! Warum sind so viele Leipziger barfuß unterwegs?

Viele Leipziger wundern sich, warum zahlreiche Menschen in ihrer Stadt barfuß unterwegs sind – und das sogar im Winter. Mitja Berg gibt neuerdings sogar Workshops dazu, die gut besucht sind. Eine Podologin warnt allerdings vor dem Barfuß-Laufen in der Stadt.

Leipzig. Irgendwo da draußen sind sie jetzt wieder unterwegs. Auch an diesem grauen, verregneten Januartag. Sie trotzen Kies und Kälte. Sie scheren sich nicht um Nässe und Asphalt. Oder um Scherben, Nägel und, Pardon: Hundekacke.

Manchmal wirkt es, als hätte sie eine höhere Macht zu ihrem Schicksal verdammt. Ein griechischer Gott? Ein aztekischer Fluch? Müssen sie etwa zur Strafe so herumlaufen? Aber nein. Die Barfüßigen sind völlig freiwillig so unterwegs: ohne Schuhe.

Ja, Leipzig ist eine Stadt der barfuß herumlaufenden Menschen. Es gibt niemanden, der darüber Buch führt. Es gibt keinen Club der Barfüßer. Wer mit ihnen spricht, erfährt: Die wenigsten kennen sich untereinander.

Aber wer seit einiger Zeit hier lebt, kennt sie, jedenfalls vom sehen. Wer sich hier umhört, dem wird gesagt: Ja, solche gibt es hier hin und wieder. Manche kennen sogar einen Barfüßer persönlich. Manche mehrere. Im Sommer gibt es viele von ihnen. Im Winter weniger, dafür fallen sie jetzt umso mehr auf.

Aber warum? Es ist eine banale Frage, aber warum läuft jemand barfuß herum, während die allermeisten anderen Schuhe tragen?

„Ein leichter Kältereiz, man spürt seine Füße“

Mitja Berg erklärt, warum er gern ohne Schuhe läuft. © Quelle: Wolfgang Sens

Nehmen wir Mitja Berg. Er muss es wissen, schließlich gibt der Leipziger Barfuß-Workshops. Er möchte, so die Kursbeschreibung, damit seine „Leidenschaft für diese ursprüngliche und zutiefst verbindende Art des Gehens und Laufens weitergeben.“ Die Termine im Sommer finden deutschlandweit statt. Neben Leipzig in Köln, Hamburg und Berlin. Berg nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen. Ein Workshop dauert von 10 bis 14 Uhr und kostet 60 Euro.

Aber warum sollen wir auf denn auf unsere Schuhe verzichten, Herr Berg?

Wir sind im Volkspark Kleinzschocher verabredet. Berg, der die meiste Zeit des Jahres barfuß unterwegs ist, gibt hier seine Workshops. Und da wartet er auch schon. Wobei, Moment: Eher balanciert er, auf einem Baumstumpf. Ein großer, junger Mann in weiter Kleidung, mit groben Gesichtszügen und Bart. Die Haare hat er zu einem Zopf zusammengebunden. Als man sich nähert, geht Mitja Berg in die Knie und dann, Hops, springt er herunter. „Schön, dass ihr da seid“, sagt er und lächelt.

Berg, das fällt natürlich gleich auf, ist heute nicht barfuß. Er trägt Barfußschuhe: ein Schuh mit extrem dünner Sohle und breitem Zehenbett. Eine Art akzeptabler Kompromiss für den Winter. Aber schon bald zieht Berg die Schuhe aus. „Heute sind ideale Bedingungen“, sagt er und lächelt. „Ein leichter Kältereiz, man spürt seine Füße.“

Barfuß bei minus 25 Grad, barfuß 85 Meter hoch

Mitja Berg unterwegs im Volkspark Kleinzschocher. © Quelle: Wolfgang Sens

Berg, 26 Jahre, stammt aus der Nähe von Hamburg. Ein Haus weit draußen, mit großem Garten. Das Barfußgehen, sagt er, habe er vom Vater. Der fuhr auch mal barfuß mit dem Fahrrad in die Stadt zum Einkaufen. Warum, wisse er nicht. Aber für ihn und seinen großen Bruder sei es dann selbstverständlich gewesen, etwa barfuß durch den Wald zu klettern, zu kriechen oder zu krabbeln. Oder, später, barfuß joggen zu gehen. 2019 liefen die Brüder in Dresden ihren ersten Marathon – barfuß.

Vor einiger Zeit war barfuß laufen noch eine Sache von Hippies, Naturliebhabern, vielleicht Esoterikern, nicht nur in Leipzig. Es war eine Geste, die auch eine Ablehnung beinhaltete, nämlich in Richtung Konsumgesellschaft. Warum Schuhe kaufen, wenn es auch so geht?

Barfußlaufen wurde auch ein popkulturelles Motiv. Auf dem Cover des Beatles-Albums „Abbey Road“ läuft Paul McCartney barfuß über den Zebrastreifen. 2005 drehte Til Schweiger seinen Film „Barfuß“. Später gründete er das Modelabel „Barefoot Living“, das alles anbietet, außer eben Schuhe. Clueso hat einen Titel namens „Barfuß“, der Sänger Henning May singt „Barfuß am Klavier“. Barfuß sein, heißt in Film und Musik oft: verletzlich sein, ehrlich sein. Natürlich auch: unschuldig sein. Der Friedensbotschafter Ghandi ist vermutlich der berühmteste Barfüßer aller Zeiten.

In den vergangenen Jahren kam eine neue Bedeutung hinzu. Der niederländische Extremsportler Wim Hof lief barfuß bei minus 25 Grad in den Weiten Sibiriens einen Halbmarathon. Sein britischer Kollege George King-Thompson erklomm barfuß und ungesichert den 85 Meter hohen Atrium Tower am Potsdamer Platz in Berlin. Barfüßigkeit bedeutet Purismus und rückt damit mehr und mehr in eine sportliche, hocheffiziente Ecke.

„Meines Erachtens ist das nicht gesund“

Mitja Berg befindet sich irgendwo zwischen all diesen Polen. „Es stimmt, man spürt dadurch mehr Verbindung zur Natur“, sagt er. Vielleicht sei das Barfußgehen ja eine Art Ausgleich zum Stadtleben. „Wir sind hier so super behütet“, sagt Berg. „Alles ist wohnlich, glatt und beheizt. Alles, was unangenehm ist, wird ausgemerzt.“

Sehnen wir uns nach mehr Unannehmlichkeiten? Berg erzählt von einem Mann, mitten im Leben, der zu seinem Workshop kam. Einer, der so gut wie noch nie barfuß unterwegs gewesen sei. „Er meinte, er hätte die Bodenhaftung im Leben verloren“, sagt Berg. „Er dachte intuitiv, das kriegt er über die Füße wieder hin.“

Bei Berg ist das ähnlich. Schließlich versucht er selbst mit dem Barfußgehen, nun ja: auf eigenen Beinen zu stehen. Nachdem er in Dresden Geografie studiert hatte, schmiedete er vor drei Jahren mit seiner Freundin einen Plan. Sie wollten eine vegane Kochschule in Leipzig eröffnen. Die Pandemie zerschlug ihre Pläne. Und Berg war wieder viel draußen unterwegs, vor allem: barfuß. Er las sich Wissen an. Und er bastelte sich eine Internetseite, auf der er erste Kurse anbot. Nicht nur für Barfüßer, sondern auch fürs Handstandlernen oder für Natural Movement, was eine Mischung aus Ausdauer- und Kraftübungen ist, die den Körper auf möglichst natürliche Weise fordern sollen.

Nur: Was bedeutet das eigentlich, natürlich sein? Und wer hat überhaupt gesagt, dass es gesund ist, sich barfuß fortzubewegen? Ist es nicht auch: gefährlich? Anruf bei Simone Kretzschmar, seit 1995 Podologin in Leipzig. Inzwischen betriebt sie zwei Praxen, eine in Stötteritz, eine in der Südvorstadt. Und sie möchte vor dem Barfußgehen warnen. „Meines Erachtens ist das nicht gesund“, sagt sie. „Unsere Gehwege sind platt, der Fuß hat da nichts zu greifen.“ So würden, wie oft behauptet, jedenfalls keine Muskeln trainiert.

Naturliebhaber, Anti-Kapitalisten, Extremsportler

Im Gegenteil, sagt Kretzschmar, sei es sogar schädlich. „Wenn der Boden hart ist, stoßen wir mit dem Sprunggelenk und Fersenbein viel zu hart auf.“ Auch für die Knorpel sei das nicht gut. Aber ist es nicht ganz natürlich? Na ja, sagt Kretzschmar. „Sind unsere Vorfahren etwa auf Asphalt gelaufen?“ Passionierten Barfüßern rate sie zu einer anderen Umgebung: den Wald, Sandböden, eine Wiese. Und Barfußschuhe? „Lieber nicht“, sagt die Podologin Kretzschmar. „Unsere Hornhaut ist keine Schuhsohle – wir brauchen auf hartem Untergrund aber einen kleinen Stoßdämpfer.“

Mitja Berg sieht das ein bisschen anders. „Wir verlassen uns viel zu sehr auf unsere Schuhe“, sagt er. „Wer barfuß unterwegs ist, lebt automatisch viel achtsamer und scannt seine Umgebung. Man macht automatisch mehr richtig.“

Aber, sagt er dann, es gebe natürlich auch für ihn Grenzen. In Dänemark lief er einmal an Neujahr bei Minusgraden barfuß mit seinem Bruder ans Meer. Als sie zurückkamen, hatten sie Frostbeulen an ihren Sohlen. In Spanien und anderen südlichen Ländern sei er ohne Schuhe schon aus Supermärkten geschmissen worden. „Das habe ich nicht verstanden“, sagt er. Er lerne aber auch immer wieder neu dazu. Wenn er im Sommer einen ganzen Tag barfuß unterwegs ist und dann zu Freunden geht, nimmt er immer ein Handtuch mit. Während die anderen draußen ihre Schuhe ausziehen, geht er sich im Bad einmal kurz die Füße duschen.

Warum in Leipzig offenbar so viele barfuß unterwegs sind, weiß Berg aber auch nicht. „Vielleicht liegt es an der großen, alternativen Szene hier“, sagt er. Oder eben an den verschiedenen Milieus, die das Barfußgehen inzwischen für sich entdecken: Naturliebhaber, Anti-Kapitalisten, Extremsportler.

In eine Scherbe getreten sei er noch nie

Es gibt allerdings Hinweise, dass Leipzig schon deutlich länger ein Hort der Barfüßer ist. Ein Indiz ist 130 Jahre alt. Es stammt aus einer Literaturzeitschrift namens „Die Grenzboten“, die von 1841 bis 1922 in Leipzig erschienen ist. In deren Ausgabe 52, die im Herbst 1893 erschien, findet sich im Ressort „Maßgebliches und Unmaßgebliches“ ein Text namens „Barfuß“: „Wenn es sich mit unsern gesellschaftlichen Gewohnheiten vertrüge, ich liefe den ganzen Sommer barfuß“, heißt es darin. „Mir fällt es nämlich auf, daß das Barfußlaufen der Kinder in Leipzig diesen Sommer einen Umfang angenommen hat, wie niemals in den letzten Jahren.“ Leipzigs Straße seien geradezu „voll von kleinen Barfüßlern.“

Dann rätselt die Autorin oder der Autor: Handelt es sich um eine Art Kneippkur? Oder ist es der glatte Asphalt, auf dem sich „so hübsch radschlagen und seilhüpfen“ lasse? Oder aber ist das Barfußlaufen ein Hinweis auf zunehmende Armut? Dann endet der Text.

Mitja Berg lächelt. Er werde oft auf seine nackten Füße angesprochen, sagt er. Vor allem von älteren Leuten. „Ah, das ist gesund“, würden die sagen. Und: „Ich könnte es nicht.“ Die natürliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, glaubt er, werde für viele immer wichtiger. Und damit auch das Barfußgehen.

Dann muss er nach Hause. Heute Abend gibt er einen Handstand-Kurs, er ist ausgebucht. Ach ja, sagt er dann noch: In eine Scherbe getreten sei er noch nie.