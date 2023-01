Anstatt nach dem Einkauf noch zu Bank zu gehen, kann Bargeld auch gleich in den Supermärkten beim Bezahlen abgehoben werden. In Leipzig ist das bei mehreren Betreibern möglich.

Die Zeiten, in denen Bargeld nur an Bankautomaten abgehoben werden kann, sind längst vorbei: Auch immer mehr Supermärkte bieten Bargeld-Service an. In welchen Supermärkten Sie in Leipzig Geld abheben können – und zu welchen Konditionen, erfahren Sie hier:

