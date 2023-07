﻿Gefahren für Menschen mit Beeinträchtigung: Leipziger Paar kämpft für sicheren Arbeitsweg

Leipzig. Rollstuhlfahrerin Inka Grosch und ihr Mann Claude Hahn wohnen in der Riebeckstraße. Normalerweise arbeiten sie in der Behindertenwerkstatt der Diakonie am Thonberg, zur Zeit sind beide langfristig krank. Ihr täglicher Arbeitsweg in die Eichlerstraße beträgt nur zehn Minuten. Doch die haben es in sich: Brüchige Gehwegplatten, hohe Bordsteinkanten, kaputte Steine zwischen den Straßenbahngleisen, kurze Grünphasen der Ampel oder Baustellen, die zum Ausweichen auf die Straße zwingen, machen ihren Arbeitsweg beschwerlich und gefährlich.

Rollstuhlfahrerin Inka Grosch wird von Assistent Hans Jacob geschoben. Die Dauerbaustelle in der Prager Straße/ Riebeckstraße ist ein Wegstück, auf dem es eng wird, wenn sich Rollstuhlfahrer, Radfahrer und Fußfänger begegnen. © Quelle: Andre Kempner

Darüber ärgern sich die 40-jährige Rollstuhlfahrerin und ihr 62-jähriger Partner, der ebenfalls eine Behinderung hat, schon seit Jahren. „Wir haben ein Recht auf Sicherheit und Bewegungsfreiheit!“, betonen sie. Viele Hebel haben Inka Grosch und Claude Hahn in Bewegung gesetzt, um mehr Barrierefreiheit im Umfeld der Werkstatt zu erreichen. Sie haben beim Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) vorgesprochen, waren im Stadtrat und bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Im Januar fand eine große Begehung mit vielen Zuständigen statt, danach wurden zumindest zwei große Bodenlöcher zugeschüttet.

Ebene Fußwege, abgesenkte Bordsteine, Tempo-30-Zonen

Was bisher getan wurde, halten die beiden nicht für genug. Im Mai 2022 haben sie eine Petition gestartet, in der sie ebene Fußwege ohne Schlaglöcher, abgesenkte Bordsteinkanten, behindertengerechte Ampelschaltungen mit längeren Grünphasen und Tempo-30-Zonen in der Umgebung fordern. Das sei ihre Privatinitiative, betonen sie. Grosch und Hahn kämpfen für sich selbst, für die 440 Beschäftigten der Einrichtung und auch für die Senioren und alle Menschen mit eingeschränkter Mobilität in der Nachbarschaft. 845 Leute haben ihre Petition inzwischen unterzeichnet, vor einer Woche wurde sie bei Beate Ehms, Vorsitzende des Petitionsausschusses der Stadt Leipzig, abgegeben.

Gefahrenstellen verhindern barrierefreien Alltag in Leipzig

Christoph Schnabel, Geschäftsbereichsleiter der Diakonie am Thonberg, ist mit dem Handeln der Stadt nicht ganz so unzufrieden. „Die Dinge sind bekannt und werden von der Stadt ganz gut bearbeitet.“ Die Diakonie unterstütze die Anliegen ihrer Werkstattbeschäftigten, aber die Mobilitätseinschränkungen seien bei 440 Beschäftigten doch sehr unterschiedlich ausgeprägt. 190 Personen würden täglich von Fahrdiensten gebracht, die anderen kämen mit dem öffentlichen Nahverkehr oder sogar mit dem Fahrrad. Grosch und Hahn würden die Situation wohl etwas überzeichnen.

Aber den beiden gehe es auch darum, das Thema Behindertenfreundlichkeit insgesamt in die Öffentlichkeit zu bringen. „Mit der Barrierefreiheit in Leipzig wird es jedes Jahr besser, aber einfach ist es nicht immer“, sagt Schnabel. In allen Stadtteilen und auch in der Innenstadt stoßen gerade Rollstuhlfahrer auf viele Gefahrenstellen.

Bordsteine sind für gesunde Menschen keine große Hürde, aber für Rollstuhlfahrer schon. © Quelle: André Kempner

Petition im Rathaus angekommen – wie geht es nun weiter?

Am 13. Juli haben die Betroffenen ihre Petition im Rathaus abgegeben. Wie geht es damit nun weiter? In der Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 25. Juli wird erst einmal entschieden, wer zuständig ist – der Stadtrat oder der Oberbürgermeister. Voraussichtlich wird es der Stadtrat sein. In diesem Fall dürfte sich die Ratsversammlung im vierten Quartal 2023 mit der Petition befassen.

Für den Ausgang des Anliegens gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Abhilfe : Das Anliegen wird umgesetzt.

Berücksichtigung : Die Vorschläge der Petition werden an zuständige Gremien gegeben.

Veranlassung von Maßnahmen : Das Anliegen der Petition wird teilweise umgesetzt.

Erledigt: Der Petition wurde bereits durch bestimmte Maßnahmen entsprochen, oder sie hat sich aus sonstigen Gründen erledigt.

Nicht abhilfefähig: Es gibt zwingende Gründe dagegen oder die Haushaltslage lässt es nicht zu, das Anliegen zu realisieren.

Das wurde aus den Petitionen der Jahre 2020 und 2021

In den Jahren 2020 und 2021 hat die Ratsversammlung über 136 Petitionen abgestimmt. In sechs Fällen lautete der Beschluss „Zustimmung und Abhilfe“, in 58 Fällen gab es Alternativvorschläge. Fünf Petitionen wurden berücksichtigt, drei hatten sich bereits erledigt und 64 wurden abgelehnt.

Tatsächlich gingen in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 201 Anschreiben und Petitionen bei der Stadt ein. Nicht alle wurden in die Ratsversammlung behandelt, da jemand anders zuständig war – entweder der Oberbürgermeister oder ein anderer Hoheitsträger. Einige Anliegen waren auch gar keine echten Petitionen, sondern Meinungsäußerungen.

