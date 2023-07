Basamo-Insel Leipzig: Musikfest für sauberes Wasser in Mosambik

Leipzig. Auf der Basamo-Insel geht am 7. und 8. Juli das Clean-Water-Festival über die Bühne. Mit der zweitägigen Benefizveranstaltung werden in der Odermannstraße 8 Spenden für sauberes Wasser in Mosambik gesammelt. Veranstalter ist der vor drei Jahren gegründete Akuhanya-Verein, der sich den kulturellen Austausch sowie die Integration von Völkerverständigung in Musik, Kultur und Theater auf die Fahnen geschrieben hat.

Live-Musik gibt es an beiden Tagen ab 19 Uhr – Freitag spielen Norris und Ufonia (Rock/Pop/Songwriter), Samstag Lametta und Index F (Funk/Rock/Soul). Samstag ist das Fest bereits ab 15 Uhr geöffnet; unter anderem mit Töpferangeboten für Kinder.

LVZ