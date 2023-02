Umfangreiche Gleisbauarbeiten im Leipziger Norden und Süden – Einschränkungen im Verkehr

Zukünftige LVB-Baustelle in der Delitzscher Straße in Leipzig. Die Straßenbahnlinie 16 fährt dann nur noch bis zum Eutritzsch-Center.

Leipzig. Leipzigerinnen und Leipziger müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen im Verkehr auf Straße und Schiene einstellen: Wegen umfassender Gleisbauarbeiten im Norden und Süden der Messestadt kommt es zu Änderungen im Fahrplan. Das teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Montag mit. Auch der Autoverkehr ist von den Maßnahmen betroffen.

Projekt Delitzscher Straße

Teil der Baumaßnahmen ist die Instandsetzung der Gleisanlagen in der Delitzscher Straße im Abschnitt zwischen der Wittenberger Straße in Eutritzsch und der Buchenwaldstraße in Wiederitzsch. Vom 20. Februar bis zum 16. April kommt es deswegen zu Fahrplanänderungen der Straßenbahnlinie 16. Diese fährt in diesem Zeitraum verkürzt bis zum Eutritzscher Zentrum, ab da können Fahrgäste den Schienenersatzverkehr bis zum Messegelände nutzen. In Richtung Lößnig fahren die Trams mit Umleitung über die Dessauer Straße und die Apelstraße zum Wilhelm-Liebknecht-Platz.

Auch auf den Autoverkehr haben die Bauarbeiten Auswirkungen. Mit Beginn der Maßnahme wird die Delitzscher Straße stadteinwärts gesperrt – Autofahrer werden daher über die Essener Straße und die Maximillianallee zur Theresienstraße umgeleitet. Stadtauswärts wird der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt.

Projekt Wiedebachstraße

In der Wiedebachstraße in Connewitz ist ebenfalls ein Umbau geplant. Neben den Arbeiten an den Gleis- und Fahrleitungsanlagen sowie den Trink- und Abwasserleitungen soll die Haltestelle Wiedebachplatz barrierefrei umgestaltet werden. Mit zusätzlichen Gehwegnasen und barrierefreien Überwegen inklusive Blindenleitsystem in den Kreuzungsbereichen will die Stadt die Verkehrssicherheit erhöhen. Außerdem soll die Ampelanlage an der Kreuzung Arno-Nitzsche-/Arthur-Hoffmann-/Zwenkauer Straße erneuert und eine Radverkehrsführung auf der Zwenkauer Straße in Richtung Arthur-Hoffmann-Straße eingerichtet werden. 8,2 Millionen Euro sollen diese Maßnahmen zusammen kosten.

Folge: Vom 6. März bis zum20. November wird die Straßenbahnlinie 10 sowie der Nachtbus N 10 zwischen den Haltestellen Richard-Lehmann-Straße/HTWK und Triftweg über die Richard-Lehmann-Straße umgeleitet.

„Landsberger“ – abgesagt

Überdies hatten die Leipziger Verkehrsbetriebe Bauarbeiten in der Landsberger Straße geplant. Weil die Finanzierung des Vorhabens nicht gewährleistet sei, habe das Projekt vorerst abgesagt und verschoben werden müssen, informierten die Leipziger Verkehrsbetriebe. Die Baumaßnahme werde neu ausgeschrieben.