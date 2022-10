﻿Baustart am Bayerischen Bahnhof: Leipzig braucht mehr Parks und Häuser

So soll der Bereich südlich des Bayerischen Bahnhofs einmal aussehen.

Leipzig. Der Ökolöwe hat jüngst ein eigenes Konzept für Teile vom Parkbogen Ost vorgelegt. „Leipzig braucht neue Parks statt immer mehr graue Betonklötze“, untermalte ein Sprecher des Umweltbundes die Initiative.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Menschen, die nach Leipzig kommen, brauchen Wohnraum

Doch so eingängig der Satz auch klingen mag – in ihm sind mehrere Dinge falsch. Wofür sind denn die „Klötze“ gedacht, die zum Glück immer öfter auch aus Holz in Leipzig entstehen? Richtig: Meist geht es da um neue Wohnungen, um Schulen, Kitas oder um bauliche Hüllen für Arbeitsplätze, Wirtschaft, Forschung, Wissenschaft.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein vom 1. Januar bis 30. September 2022 legte die Leipziger Einwohnerzahl um gut 11.400 Menschen zu. In den letzten zehn Jahren betrug das Wachstum weit über 100.000 Personen. Wo sollen diese, übrigens ganz überwiegend jungen Leute ein Dach überm Kopf finden, wenn sie hier eine Ausbildung oder ein Studium beginnen, wenn sie Familien gründen oder ihren Weg ins Berufsleben gehen?

Ohne Neubauten drohen in Leipzig extreme Mieten

Ohne Neubauten hätte Leipzig bald extrem hohe Mieten und extremen Wohnungsmangel. Mit Blick auf München oder Berlin kann man sich das nicht ernsthaft wünschen, zumal die Einkommen an der Pleiße deutlich niedriger sind.

Verwaltung und Stadtrat achten auf nachhaltiges Bauen

„Leipzig braucht neue Parks“ – nur mit diesem Teil des Satzes liegt der Ökolöwen-Sprecher richtig. Genau deshalb achten aber auch der Stadtrat und das Rathaus bei jedem größeren Bauvorhaben sehr genau darauf, dass dazu erhebliche Grünflächen, Sozialmieten und Energiesparhäuser gehören. Das gilt auch für den Bayerischen Bahnhof, wo die meisten Bauten am Ende bestimmt nicht grau aussehen werden.