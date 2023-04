Am kommenden Montag (3. April) beginnen im Stadtteil Schönefeld in der Schmidt-Rühl-Straße, der Löbauer Straße und der Volksgartenstraße mehrmonatige Bauarbeiten. Die notwendigen Umleitungen betreffen auch mehrere Buslinien.

Im Rahmen der Baumaßnahme Gorkistraße im Leipziger Stadtteil Schönefeld werden ab Montag die angrenzenden Bereiche in der Schmidt-Rühl-Straße, Löbauer Straße und Volksgartenstraße erneuert.

Baubeginn in Leipzig-Schönefeld: Verkehr wird bis November umgeleitet

Leipzig. Ab kommenden Montag, 3. April, werden im Leipziger Stadtteil Schönefeld mehrere Straßen erneuert. Im Zuge der mehrere Monate andaueren Baumaßnahmen müssen die Volksgartenstraße, die westliche Löbauer Straße und die Schmidt-Rühl-Straße bis November gesperrt werden. Nach Angaben der Bauherren Stadt Leipzig und Leipziger Gruppe werde der Verkehr über diesen Zeitraum großräumig umgeleitet.

Auch die Buslinien 77, 90 und N6 der Leipziger Verkehrsbetriebe seien davon betroffen, heißt es. Autofahrerinnen und Autofahrer werden künftig stadteinwärts über die Braunstraße, Torgauer Straße und Adenauerallee geführt. Stadtauswärts verläuft die Umleitung über die Schönefelder Straße und Ossietzkystraße. Der Radverkehr müsse über die Clara-Wieck-Straße und Zittauer Straße ausweichen. Die Gorkistraße und die östliche Löbauer Straße werden unterdessen befahrbar bleiben.

Bauarbeiten in Leipzig-Schönefeld betreffen auch Buslinien

Die Buslinie 77 fährt ab Montag mit Umleitung über die Gorkistraße und kann die Haltestellen Zittauer Straße und Taubestraße nicht bedienen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Die Linie 90 verkehre mit örtlicher Umleitung im Bereich Volksgartenstraße, die Linie N6 fahre in Richtung Taucha mit Umleitung über die Schönefelder Allee.

Die Straßenerneuerungen sind Teil der Baumaßnahme Gorkistraße. Diese sollen voraussichtlich bis Ende 2024 andauern. Grund für die Maßnahme sei, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Im kommenden Jahr soll die Gorkistraße auf dem Abschnitt zwischen dem Kohlweg und der Ossietzkystraße grundhaft ausgebaut werden.