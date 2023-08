﻿Was hilft gegen die Baukrise in Leipzig, Frau Geywitz?

Leipzig. In Leipzig werden immer weniger Wohnungen gebaut. Das wird zum Problem: Es gibt zu wenig Angebote auf dem Markt und die Mieten steigen. Die LVZ hat Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zum Krisengespräch gebeten.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) treibt die Sorge um, dass in zwei Jahren der Wohnungsbau in Leipzig zum Stillstand kommen könnte, die Mieten aufgrund des Wohnungsmangels rasant steigen und die Stadt dann auf Münchner Verhältnisse zusteuert. Sind seine Befürchtungen berechtigt?

Die sind absolut nachvollziehbar, gerade in einer so wachsenden Stadt wie Leipzig. Wir müssen wieder einfacher bauen in Deutschland und den Kostenanstieg dämpfen. Dafür haben wir die letzten knapp zwei Jahre Gesetze zur Beschleunigung und gute, neue Förderungen auf den Weg gebracht. Wir haben ein Bündnis bezahlbarer Wohnraum, bei dem wir über ganz konkrete Sachen wie Erbbaurecht- und Stellplatzregelungen reden. Das klingt erst mal kleinteilig, bringt aber am Ende mehr bezahlbaren Wohnraum. Es gibt immer noch Bundesländer, die haben eine feste Kfz-Stellplatzsatzung. Wenn ich aber auf das Dach neue Wohnungen draufsetze, sind diese Parkplatzvorgaben oft ein Grund, warum das ganze Bauvorhaben platzt. Denn der Straßenraum vor der Tür wächst ja nicht mit. All diese Maßnahmen sind natürlich ein dickes Brett. Angesichts der akuten Krise müssen wir sie aber umsetzen. Gerade jetzt haben viele Entwickler im Bereich des frei finanzierten Wohnungsbaus aufgrund der Baukostensteigerung und des extremen Zinssprunges im Vergleich zu 2021 ein Finanzierungsproblem.

Wie wollen Sie dem begegnen?

Deswegen habe ich die degressive Abschreibung für den Wohnungsbau in der Debatte um das Wachstumschancengesetz vorgeschlagen – damit spart man am Anfang mehr Steuern, wenn man in Wohnungsbau investiert. Die Abschreibung verteilt sich nicht über einen so langen Zeitraum, was die Finanzierung insgesamt einfacher macht. Und, wir haben in der Bundesregierung bereits den Schwerpunkt auf die Förderung des sozialen Wohnungsbaus gesetzt, geben den Ländern dafür 18 Milliarden Euro. In den nächsten Jahren werden also deutlich mehr Sozialwohnungen gebaut als in der Vergangenheit, das wird sich auch in Leipzig bemerkbar machen. Wir haben ein neues Programm für Junges Wohnen aufgelegt und geben 500 Millionen Euro aus, um Studi- und Azubi-Wohnheime zu sanieren und neu zu bauen.

In den vergangenen Jahren waren die Baukapazitäten stark ausgelastet

Und Sie sind sich sicher, dass die Steuervergünstigung wirklich kommt? Der Bundesfinanzminister soll doch schon abgewunken haben ...

Ich bin da sehr optimistisch. Es ist doch ganz offensichtlich, dass wir – wenn wir über Wachstum reden in Deutschland – kein Wachstumspaket verabschieden können, ohne dass da Maßnahmen für die Bau- und Wohnungswirtschaft drin sind, schon aufgrund der Größe und volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser beiden Branchen. Wenn dieser Motor nicht wieder anspringt, dann kommen wir auch nicht auf den Wachstumspfad zurück.

400.000 Wohnungen sollen in Deutschland jedes Jahr neu gebaut werden, dieses Ziel haben Sie ausgegeben. Davon sind wir aber weit entfernt.

Im Prinzip müsste man sogar mehr als 400.000 Wohnungen bauen. Die Zahlen sind berechnet worden, noch bevor viele Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns gekommen sind. Das ist das eine. Das andere ist: In den vergangenen Jahren waren die Baukapazitäten stark ausgelastet. Das hat jeder mitgekriegt, der einen Handwerker brauchte. Damals wurden schon unter Volllast nur 300.000 Wohnungen gebaut. Wir müssen uns also überlegen, wie schaffen wir die 400.000 Wohnungen auch unter den aktuellen Zins- und Finanzierungsbedingungen. Deshalb setze ich auf den seriellen Wohnungsbau, damit man mit der gleichen Anzahl Fachkräften mehr bauen kann.

Wollen Sie die Rückkehr zur WBS 70, zum DDR-Plattenwohnungsbau?

Na klar, das wirkt jetzt typisch, dass eine ostdeutsche Ministerin mit Plattenbau kommt. In manchen Teilen der Republik wird WBS 70 nicht mit attraktivem Wohnraum verbunden. Damals in den 70er-Jahren war es viel attraktiver, in einer WBS 70 zu wohnen mit fließend warmem Wasser und Fernwärme als im Stuck-Altbau in der Innenstadt, wo ich die Kohlen hochschleppen musste und das Klo auf halber Treppe war. Aber es hat sich seitdem einiges getan im Bereich des seriellen Wohnungsbaus. Man kann jetzt beispielsweise mit Holz bauen, Grundrisse individuell zuschneiden. Bei Einfamilienhäusern haben wir eine viel höhere Quote von serieller Vorfertigung. Das heißt dann nur Fertighaus, und niemand hat Probleme damit. Serieller Wohnungsbau ist eine Möglichkeit, schnell Wohnungen zu errichten. Gerade in der Innenstadtverdichtung spielen Baustellenzeiten eine große Rolle. In einigen Kommunen haben wir Akzeptanzprobleme mit Nachverdichtungen, wenn etwa der Hof oder das Nachbargrundstück bebaut wird. Da ist es ein Unterschied, ob die Bauzeit wenige Wochen beträgt, oder ob Sie anderthalb, zwei Jahre eine Baustelle nebenan haben.

Wie schaffen wir es, diesen Leerstand besser zu nutzen?

In den vergangenen Jahrzehnten erlebten wir in Ostdeutschland eher einen Rückbau von Plattenbauten. Es gibt aber noch immer Blöcke, wie in Leipzig-Grünau, die verfallen, weil an ihnen nichts gemacht wird. Wäre es da nicht besser, wenn die Kommunen beispielsweise durch Förderung des Bundes zurückkaufen und selbst modernisieren würden?

Mit den vielen Milliarden, die der Bund zum Beispiel für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt, kann man auch diese Gebäude sanieren. Dann sind die Mieten auch gedeckelt. Das ist ja die Sorge von vielen, die noch in der alten Platte wohnen, dass sie nach der Sanierung eine viel höhere Miete haben. In Berlin gibt es jetzt Projekte, wo auf den WBS 70 noch drei Geschosse in Holzbauweise aufgesetzt werden. Da hat man Flächen gespart und gleichzeitig mehr Wohnraum geschaffen.

Die Kosten im Neubau sind so stark gestiegen, dass die zur Refinanzierung notwendigen Kaltmieten bei 17 bis 20 Euro liegen müssten. Sie kommen selbst aus dem Osten: Was halten Sie hier angesichts des nach wie vor geringeren Einkommensniveaus für einen noch akzeptablen Mietpreis für den durchschnittlichen Haushalt?

Den „ostdeutschen Haushalt“ gibt es nicht. Ich selber komme aus Potsdam, da ist das Durchschnittseinkommen ein anderes als in Meerane. Deswegen haben wir eine Wohngeldreform gemacht. Jetzt kriegen dreimal so viele Menschen doppelt so viel Wohngeld, auch in Leipzig sind die Zahlen deutlich nach oben gegangen. Gerade im Wohnungsbereich gibt es nicht die eine Wirklichkeit. Hier haben wir Wohnungsmangel und eine große Nachfrage, gleichzeitig haben wir 20, 30 Kilometer entfernt Leerstand. Schon aus Umweltschutzgründen müssen wir uns die Frage stellen: Wie schaffen wir es, diesen Leerstand besser zu nutzen? Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur auf den Neubau blicken, sondern auch auf den Umbau von zum Beispiel nicht mehr genutzten Büroeinheiten zu Wohnungen.

Es gibt aber auch eine große Mittelschicht, die sich zwar heute gerade noch eine Miete von 9 bis 12 Euro pro Quadratmeter leisten kann, die aber Sorge hat, angesichts der Inflation, der hohen Energiepreise und der sonstigen Folgen des Krieges gegen die Ukraine noch höhere Mieten nicht mehr stemmen zu können. Was sagen Sie denen?

Wir brauchen eine gute Tarifpolitik. Deswegen bin ich froh, dass Arbeitsminister Hubertus Heil jetzt ein Paket vorstellen wird, wie wir die Tarifbindung, die die Grundlage für anständige Löhne bildet, unterstützen können. Neben dem Wohngeld haben wir aber auch noch Sozialwohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein. In Hamburg kann die Hälfte der Haushalte Wohnberechtigungsscheine beantragen. Das sind eben auch der Krankenpfleger, die Busfahrerin und der Hausmeister. Deswegen ist es zentral, wie viele Sozialwohnungen wir haben. Das waren mal drei Millionen, jetzt haben wir noch eine Million Sozialwohnungen in Deutschland. Aus diesem Grund investieren wir jetzt ja so massiv. Und wir arbeiten an der neuen Wohngemeinnützigkeit, die langfristig bezahlbaren Wohnraum sichert. Da hat man dann noch einmal einen Sektor, der nicht profitorientiert ist und somit Chancen auf langfristig bezahlbare Mieten auch für die Mittelschicht bietet.

Der Leipziger OBM hat vor drei Jahren den Bedarf an Sozialwohnungen bis zum Jahr 2027 hochgerechnet. Danach bräuchte Leipzig bis dahin 10.000 geförderte Wohnungen. Das ist mit dem aktuellen Tempo aber nicht zu erreichen.

Wir haben eine große Summe, 18 Milliarden Euro, eingestellt. Das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir hatten zwar eine KfW55 -Förderung, die bei der Immobilienwirtschaft extrem beliebt gewesen ist. Doch der Zuschuss war nicht gekoppelt an Auflagen etwa zur Begrenzung der Miethöhe. Das hat dazu geführt, dass ganz viele Entwickler das Geld genommen und damit sehr hochpreisige Wohnungen gebaut haben, für die sie dann auch sehr hohe Mieten nehmen können. Das hat den Markt für Sozialwohnungen quasi ausgetrocknet, weil es kaum noch Projektentwicklungen und Länderförderungen dafür gab. Dadurch dass der Bund jetzt massiv Sozialwohnungen fördert, haben viele Bundesländer ihre Konditionen verbessert, auch Sachsen. Ich glaube, dass wir einen starken Hochlauf sehen werden. Als Bund fördern wir mit 500 Millionen Euro mehr, bis es dann 3,5 Milliarden jährlich sind. Das wird immer vom Land kofinanziert. Sachsen gehört heute zu den Bundesländern, die im letzten Jahr schon mehr neue Sozialwohnungen hatten, als aus der Mietpreisbindung verloren gingen. Auch in Leipzig können so mehr Sozialwohnungen als letztes Jahr geplant werden. 1000 geförderte Wohnungen nächstes Jahr sind schon eine ordentliche Hausnummer.

Leipzig hat eine sehr spezielle Immobilienszene

In Leipzig, aber auch generell in den neuen Bundesländern, ist nach wie vor die Wohneigentumsquote extrem gering. Für wie real halten Sie die Gefahr, dass noch mehr Wohneigentum in Ostdeutschland in die Hände reicher Kapitalanleger aus den alten Bundesländern fällt?

Leipzig ist da in Ostdeutschland schon eine Ausnahme – mit einer sehr speziellen Immobilienszene. Die unterscheidet sich erheblich von anderen ostdeutschen Städten, die in der Regel noch über große genossenschaftliche oder kommunale Bestandshalter verfügen. Eines der Geheimnisse guter Stadtentwicklung ist eine gute Bodenbevorratungspolitik, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass man zum einen überhaupt gestaltungsfähig ist und zum anderen marktdämpfend eingreifen kann. Denn Bodenspekulation ist einer der Gründe, warum die Baukosten so gestiegen sind. Städte wie Ulm entwickeln daher erst ein Baugebiet, wenn der Boden der Stadt gehört. Die stellen diese Baugebiete dann der Bevölkerung für Eigenheime zur Verfügung, sichern sich aber zugleich ein Vorkaufsrecht, um künftige Spekulationen zu verhindern.

Ein Leipziger Immobilienunternehmer sagte jüngst, er baue nicht mehr in Leipzig, die Bauverfahren dauerten ihm viel zu lange. Was läuft da falsch in der Kommune?

Wir haben in Deutschland 800.000 Wohnungen im Bauüberhang, das heißt, die sind genehmigt, aber noch nicht gebaut. Das zeigt, wir haben auch ein Kapazitätsproblem in der Bauwirtschaft. Die Planungs- und Bearbeitungsprozesse sind tatsächlich lang. Auch deshalb haben wir die Digitalisierung mit mehreren Millionen unterstützt, wir werden das auch fortsetzen. Mecklenburg-Vorpommern hat den digitalen Bauantrag erarbeitet, den alle Bundesländern übernehmen können. Im ersten Schritt reicht man seinen Antrag digital ein und das Computerprogramm sagt einem gleich, was fehlt. So verliert man nicht unnötig lange Zeit. Den Abgleich des Bauantrags mit den Bestimmungen der sächsischen Bauordnung kann heutzutage natürlich der Computer machen, das muss nicht ein Sachbearbeiter erledigen. Und es müssen auch keine Ordner von einer Behörde zur nächsten geschickt werden, um die nötigen Stellungnahmen einzuholen, das kann alles parallel und digital erfolgen. Das birgt ein erhebliches Potenzial zur Beschleunigung. Und die Mitarbeiter können sich dann ausschließlich auf die schwierigen Abwägungen konzentrieren.

Wann wird der digitale Bauantrag in jeder Verwaltung implementiert sein?

Es gibt schon sehr viele Bauämter, die den digitalen Bauantrag eingeführt haben. Unser Ziel ist, bis Ende des Jahres bei 60 Prozent zu sein. Die zweite Stufe, die Bearbeitung, wird die Entwicklung des nächsten Jahres sein.

Wie lange wird dann die Bearbeitung noch dauern?

Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Manchmal haben die langen Bearbeitungszeiten ja auch eine individuelle Ursache im Antragsteller und der Situation vor Ort. Bei Klageverfahren kann die Stadtverwaltung das auch schwerlich beeinflussen. Aber es ist sinnvoll, dass man die Antragszeiten sehr kurz hält, weil jeder Monat, den die Bearbeitung länger dauert, natürlich die Baukosten steigen lässt.

Projektentwickler und Bauherren klagen auch über zu viele Vorschriften und Regelungen, die die aktuelle Investitionszurückhaltung vielleicht auch begründen. Sehen Sie da Handlungsbedarf?

Sie haben schon recht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten liebevoll eine Regelung auf die nächste gestapelt. Mit guten Absichten wie besserem Schall- und Brandschutz. Die energetischen Anforderungen wurden immer weiter nach oben gesetzt. Das alles macht den Bau teurer. Das war in der Niedrigzinsphase nicht so problematisch. Da hat es den Bauherren zwar geärgert, wenn sein Projekt nicht mehr 450.000, sondern 500.000 Euro gekostet hat. Das hat ihn am Ende aber nicht vom Bauen abgehalten. Aber jetzt sind wir in einer Situation, dass sich das einfach weniger rentiert. Demzufolge müssen wir kurzfristig einen Impuls setzen und gleichzeitig die Frage klären, wie kriegen wir das wieder zurückgeschnitten.

Welche Möglichkeiten sehen Sie?

Wir haben wirklich viele DIN-Normen. Viele von denen sind aber gar nicht notwendig, um das Haus sicher und gut zu machen, sondern sind Ausstattungsnormen. Das führt dazu, dass wir oft einen Mercedes bauen. Es reicht aber häufig, dass man ein anderes gutes und günstiges Modell hinstellt. Das könnten wir mit dem neuen Gebäudetyp E – E für Experimentieren – erreichen.

Zu welchen Kostensenkungen könnte das dann führen?

Das wird erheblich Kosten senken. Eine andere Frage ist auch: Was verstehen wir unter einem klima- und umweltfreundlichen Gebäude? Da haben wir uns in der Vergangenheit extrem auf die Dämmung fokussiert. Dazu kommt, dass das aktuelle Spitzenniveau in Bezug auf Effizienz, das sogenannte Effizienzhaus 40, eine technisch sehr hoch entwickelte Art und Weise zu bauen erfordert, die vergleichsweise teuer ist. Da frage ich mich: Ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Wenn wir zum Beispiel sehr viel mit Recyclingmaterial bauen oder zum Beispiel mit Holz, dann erreichen wir vielleicht nicht den Effizienzwert eines EH40-Hauses, aber man hat ganz viel CO2 gespart. Deswegen diskutieren wir, wie wir das so umstellen können, dass wir uns auf die Emissionen im Lebenszyklus einstellen und uns nicht mehr nur darauf fokussieren, wie stark gedämmt werden muss.

Das heißt, Sie wollen bei der energetischen Sanierung auch Abstriche machen?

Nein, aber beim EH40, dem Neubaustandard, der zum 1. Januar 2025 eingeführt werden soll. Die Bauwirtschaft hat ganz klar gesagt, EH40 ist ein weiterer erheblicher Kostenfaktor. Angesichts der schwächelnden Baukonjunktur und der Preissteigerungen mache ich ein Fragezeichen, ob wir das tatsächlich so umsetzen sollten. Ich glaube nicht, dass wir uns das zurzeit leisten können.

Rechnen Sie damit, dass die Bauwirtschaft wie Mitte der 1990er-Jahre wieder krachen gehen könnte?

Ganz klar nein. Die jetzige Situation unterscheidet sich total von der in den 90ern. Es gab damals einen Bauboom nach der Wende, dann brach die Nachfrage ein. Ein riesiger Kapazitätsüberhang führte zu Entlassungen und Firmenpleiten. Wir haben jetzt eine kurzfristige Belastungssituation aufgrund des Zinssprungs und gleichzeitig wissen wir, und das unterscheidet uns von der Krise damals, dass es eine riesige Nachfrage nach Baukapazitäten gibt. Wir haben eine staatliche Grundnachfrage für die Bauindustrie. Volker Wissing investiert in Größenordnungen in die Infrastruktur. Kurzfristig müssen wir aber jetzt die Finanzierungsproblematik angehen, indem wir die degressive Abschreibung ausbringen, und wir müssen die Hausaufgaben machen, um wieder kostendämpfend bauen zu können.

