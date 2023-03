Baukrise trifft Leipzigs größte Neubauprojekte - Das war der Donnerstag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

sie ist allgegenwärtig: Die Krise am Bau. Und sie gefährdet nun auch in Leipzig die Umsetzung vieler Projekte. In den drei größten, für Leipzig neu geplanten Vierteln am Eutritzscher Freiladebahnhof, am Bayerischen Bahnhof und im Löwitz-Quartier sollen insgesamt rund 5500 Wohnungen entstehen – außerdem Gewerbeflächen, Schulen, Sporthallen, Kitas, Läden, kulturelle und soziale Einrichtungen. Sollen. Eigentlich. Denn: inzwischen stellt sich die Frage, ob diese Visionen überhaupt noch finanzierbar sind.

Enorm gestiegene Material- und Energiepreise, höhere Kreditzinsen, auch immer aufwendigere Bauvorschriften und Genehmigungsprozesse haben die Kosten explodieren lassen. Im frei finanzierten Wohnungsneubau müssten jetzt Kaltmieten von 16 bis 18 Euro pro Quadratmeter kalkuliert werden, um schwarze Zahlen zu schreiben. Ursprünglich kalkuliert wurde mit 10 Euro pro m² Kaltmiete. Das zwingt Investoren zum Umdenken.

Um das Vorhaben trotzdem zum Erfolg zu führen, diskutiere man aktuell mit Verwaltung und Stadtrat über mögliche Änderungen. Zum Beispiel könnte der Anteil der Sozialwohnungen deutlich wachsen, weil in diesem Bereich (durch die staatliche Förderung) in jedem Fall erschwingliche Mieten von 6,50 bis 6,80 Euro pro Quadratmeter entstehen. Mein Kollege Jens Rometsch hat die Hintergründe recherchiert. Lesen Sie hier seine Analyse.

Wenn die Stadt im Mai mit der Sanierung der Zeppelinbrücke beginnen kann, soll der Autoverkehr zwei Jahre lang andere Routen nehmen. © Quelle: LVZ

Jahrelange Sanierung der Zeppelinbrücke: So sollen die Umleitungsstrecken für Autofahrer verlaufen.

Mich hat gereizt, innerhalb kurzer Zeit reich zu werden. Angeklagter beim aktuellen Verhandlungstag im Prozess um den online Drogen-Shop "Candy Love" am Landgericht Leipzig.

Vorstellung der Notenspuren-App Mit Handy und Kopfhörern soll zukünftig die Leipziger Innenstadt mittels GPS-basierter Klangwolken musikalisch erkundet werden können. Initiiert wurde die App u. a. vom Schumann-Verein Leipzig.

Gewandhaus Leipzig: Jubiläumskonzert zum 30-jährigen Bestehen der Gesellschaft der Freunde des Gewandhauses zu Leipzig e. V. mit Gewandhausorchester, Andris Nelsons als Dirigent, mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, mit Julia Kleiter als Sopran und Christian Gerhaher als Bariton.





