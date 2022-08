Das Amt für Stadtgrün veröffentlicht ab sofort alle geplanten oder kürzlich erfolgten Baumfällungen in Leipzig. Auf einer digitialen Karte ist zu sehen, ob ein Baum den Status „grün“, „orange“ oder „rot“ hat. Auch der Grund für die Fällung wird genannt.

Leipzig. Werden in Leipzig Bäume gefällt, sorgt das häufig für Aufregung. Die Stadtverwaltung stellt deshalb ab sofort eine digitale Karte online, in der sie über demnächst stattfindende oder kürzlich erfolgte Baumfällungen informiert und die Gründe dafür nennt. Verzeichnet sind sämtliche rund 57.000 Straßenbäume und noch einmal genauso viele Bäume, die in öffentlichen Grün- und Parkanlagen stehen. Nicht aufgeführt werden dagegen Bäume auf Privatgrundstücken sowie im Stadtwald.

Jeder einzelne Baum ist anklickbar

Jeder einzelne Straßenbaum in Leipzig ist auf der digitalen Karte des Amtes für Stadtgrün und Gewässer eingezeichnet. © Quelle: Andre Kempner

In Ampelfarben wird der Status eines jeden Baums angezeigt. Ist er grün in der Karte markiert, dann ist mit ihm alles in Ordnung. Orange bedeutet: Der Baum wird demnächst durch beauftragte Firmen oder den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig gefällt. Rot heißt: Der Baum ist in den vergangenen 30 Tagen gefällt worden. Beim Anklicken öffnen sich dann weitere Infos wie genauer Standort, Baumart, Pflanzungs- und eventuell Fälldatum, Grund für die Fällung, Höhe des Baumes, Kronen- und Stammdurchmesser.

Interaktive Karte: Hier werden Bäume in Leipzig gefällt

Gründe, warum Bäume gefällt werden müssen, gibt es verschiedene: unzureichende Standsicherheit, massiver Fäulnis- oder Pilzbefall, Dürre, hohes Alter, schlechtes Wachstum, Unwetter- oder Unfallschäden, Vandalismus oder die Tatsache, dass ein Baum bereits abgestorben ist. Auch genehmigte Bauvorhaben machen mitunter eine Fällung notwendig.

Durch heftige Stürme fallen mitunter Bäume um, oder geschädigte Bäume müssen gefällt werden. © Quelle: Andre Kempner

Die Kartenanwendung wurde mit dem Amt für Geoinformation und Bodenordnung entwickelt. Ihr liegen die Daten des städtischen Baumkatasters zugrunde, das die Stadt zur Planung, Erhaltung und Pflege der Bäume nutzt. "Wir wissen, dass Baumfällungen in Leipzig häufig zu Diskussionen führen. Die Stadtverwaltung möchte daher aktiv, transparent und für alle Bürgerinnen und Bürger bequem online über die Fällung von städtischen Straßenbäumen und städtischen Bäumen in öffentlichen Grün- und Parkanlagen informieren", so Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke).

Jedes Jahr tausend neue Bäume

Um dem Verlust von Bäumen entgegenzuwirken und das Stadtklima zu verbessern, werden in Leipzig jedes Jahr etwa tausend neue Bäume in öffentlichen Grünanlagen und im Straßenraum gepflanzt. Es handelt sich teils um Nachpflanzungen, teils um Erstanpflanzungen an bisher baumlosen Standorten. Die Neu- und Ersatzpflanzungen, die für Herbst 2022 und Frühjahr 2023 vorgesehen sind, können ebenfalls unter www.leipzig.de/stadtbaum (Thema Baumpflanzungen) eingesehen werden.

Auch wer eine Baumpatenschaft übernehmen will, kann sich auf der Webseite informieren, wo es im Stadtgebiet verfügbare Patenbäume gibt. Für eine Spende von 250 Euro bekommt man ein persönliches Widmungsschild an "seinen" Patenbaum.

Zu finden ist die Karte der Stadt unter www.leipzig.de/stadtbaum (Thema Baumfällung).

