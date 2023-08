Bauministerin Geywitz: Eine Krise wie in den 90ern wird es nicht geben

Leipzig. Trotz sinkender Nachfrage beim Wohnungsbau sieht Bundesbauministerin Klara Geywitz (47, SPD) keine Gefahr für die deutsche Bauwirtschaft. „Die Situation unterscheidet sich total von der in den 90ern“, sagte sie im Interview mit der LVZ. „Wir haben jetzt eine kurzfristige Belastungssituation“ wegen stark gestiegener Zinsen, so die Ministerin. Gleichzeitig gebe es „eine riesige Nachfrage nach Baukapazitäten“.

Der Nach-Wende-Bauboom war ab Mitte der 1990er-Jahre massiv eingebrochen. Es folgten Entlassungen und Firmenpleiten. Dieses Szenario sieht Geywitz heute nicht. Es bestehe eine solide staatliche Grundnachfrage nach Bauleistungen, nicht nur im Gebäudesektor, sondern auch beim Bau von Schulen, Straßen, Brücken und Schienenwegen.

Wohnungsneubau: Quadratmeter kostet im Schnitt 5000 Euro

Wegen gestiegener Zinsen und teurer Baumaterialien ist der Wohnungsbau in Deutschland allerdings ins Stocken geraten. Nach einer Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel verzichten 43 Prozent der befragten Wohnungsunternehmen in diesem Jahr auf Neubauprojekte. In den nächsten zwei Jahren könne der Neubau sogar um 60 Prozent einbrechen. Die Investitionskosten lägen in Großstädten mittlerweile bei 5000 Euro pro Quadratmeter, müssten mit Mietpreisen von 17,50 bis 20 Euro refinanziert werden.

Neue Bauprojekte werden auch in Leipzig daher nur noch zögerlich begonnen, was das Wohnungsangebot verknappt und verteuert. In Leipzig gibt es mittlerweile einen Bauüberhang von mehr als 10.000 Wohnungen. Diese sind zwar genehmigt, wurden aber nicht errichtet. Gleichzeitig geht die Zahl der Wohnungsbauanträge zurück. Wurden 2022 noch 1339 Anträge gestellt, waren es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres noch 567.

Bund steckt Milliarden in den Sozialwohnungsbau

Kurzfristig will Geywitz mit der Einführung einer degressiven Abschreibung steuerliche Anreize setzen und so den frei finanzierten Wohnungsbau wieder ankurbeln. Im Bereich des Sozialwohnungsbaus stellt der Bund allein in diesem Jahr 2,5 Milliarden Euro bereit. Sachsen erhält nach Angaben des Bundesbauministeriums davon 124,5 Millionen Euro, die das Land noch um 37,4 Millionen Euro aufstocken wolle. „Sachsen gehört heute zu den Bundesländern, die im letzten Jahr schon mehr neue Sozialwohnungen hatten, als aus der Mietpreisbindung verloren gingen“, lobte die Bauministerin. In Leipzig, das 48 Millionen Euro bekommt, könnten 1000 Sozialwohnungen errichtet werden. Der Bestand an Sozialwohnungen in der Stadt ist seit 2017 von 319 auf 1088 Wohnungen gestiegen.

Bauministerin für Abstriche bei Energieeffizienz

Geywitz will zudem technische Regelwerke entschlacken. „Wir müssen wieder einfacher bauen in Deutschland und den Kostenanstieg dämpfen“, sagte sie. Sie stellte auch die Einführung des zum 1. Januar 2025 geplanten Effizienzhaus-40-Standards in Frage, der Teil des Koalitionsvertrages ist. „Ich glaube nicht, dass wir uns das derzeit leisten können“, sagte sie.

