Baustart auf der Wundtstraße: Verkehrsbehinderungen im Leipziger Süden

Leipzig. Nach dem Baustart auf einer der Haupteinfahrtsstraßen im Leipziger Süden ist es am Montag zu Verzögerungen auf den umliegenden Straßen gekommen. Aufgrund komplexer Leitungsarbeiten kann die Wundstraße (B2) in stadteinwärtige Richtung nicht mehr bis zur Kreuzung Karl-Tauchnitz-Straße befahren werden. Für Autofahrerinnen und Autofahrer sind Umleitungen ausgeschildert.

So wird der Verkehr bereits ab Richard-Lehmann-Straße in Richtung Tabaksmühle und Prager Straße umgeleitet. Am Montag kam es an dieser Stelle zu erhöhtem Verkehrsaufkommen – längere Staus blieben aber aus. Auch auf anderen Straßen in der Südvorstadt ging es zum Teil langsamer voran.

Laut der letzten Verkehrszählung von 2019 nutzen im Schnitt täglich mehr als 40.000 Autos die B2 im Süden der Messestadt. Aufgrund der am Montag gestarteten Sommerferien in Sachsen ist die Route derzeit aber wohl weniger ausgelastet. Die Bauarbeiten auf der Wundtstraße sollen bis zum 18. August abgeschlossen sein, heißt es aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt.

