Baustart für Radweg im Leipziger Osten

Leipzig. Zwischen Holzhausen und Baalsdorf haben jetzt die Arbeiten für einen neuen Geh- und Radweg begonnen, der die Ortsteile künftig verbinden soll. In dem Abschnitt nutzen Autos und Radfahrer derzeit noch die Fahrbahn der Staatsstraße 78 gemeinsam, der neue asphaltierte Weg wird nun neben die Fahrbahn gebaut. Das erhöhe die Verkehrssicherheit für Fußgängerinnen und Radfahrer deutlich, heißt es im Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt.

91 neue Bäume kommen in die Erde

Auf Höhe des einmündenden Kurt-Hänselmann-Weges ist zudem geplant, auf der Fahrbahn eine Mittelinsel zu errichten, damit Fußgänger sicher die Baalsdorfer Straße überqueren können. Auf der gesamten Länge des Weges wird zudem eine neue Straßenbeleuchtungsanlage installiert.

Der erste, rund einen Kilometer lange Bauabschnitt beginnt in Höhe der Feldzufahrt am Ortsausgang Baalsdorf und endet am vorhandenen Geh- und Radweg am Ortsausgang Holzhausen. Zu Beginn der Arbeiten muss in diesem Abschnitt der Mutterboden auf den Feldern abgetragen werden, dies wird vom Landesamt für Archäologie begleitet. Bevor die Wegebauarbeiten beginnen, werden zudem noch Strom- und Telekommunikationsleitungen zwischen den Ortsteilen erneuert.

Für den Neubau mussten bereits zwei Bäume gefällt werden, entlang des neuen Weges werden im Herbst dieses Jahres insgesamt 91 Bäume neu gepflanzt. Das begleitende Straßengrün wird im Anschluss an die Arbeiten ebenfalls hergestellt.

Einschränkungen für Autofahrer

Der Neubau erfolgt in mehreren Abschnitten mit unterschiedlichen Verkehrsführungen. Während es in den ersten zwei Wochen nur zu geringen Einschränkungen in den Fahrbahnbreiten kommt, kann die Baalsdorfer Straße in der zweiten Bauphase ab 3. April nur von Holzhausen kommend in Richtung Baalsdorf befahren werden. Die Gegenrichtung wird über die Brandiser Straße/Zweinaundorfer Straße/Gottschalkstraße und Karl-Friedrich-Straße umgeleitet. Die Bushaltestelle „Mölkau Süd“ der Linie 172 kann in diesem Zeitraum nicht bedient werden.

Ab der dritten Bauphase kann der Verkehr in der Baalsdorfer Straße wieder mithilfe einer temporärer Ampel wechselnd in beiden Richtungen am Baufeld der neuen Mittelinsel vorbeigeführt werden. Die Arbeiten im ersten Teilstück sollen im Sommer 2023 abgeschlossen sein und kosten rund 1,3 Millionen Euro, die vom Freistaat Sachsen anteilig gefördert werden. Der zweite, 150 Meter lange Bauabschnitt umfasst den Ausbau innerhalb der Ortschaft Baalsdorf. Dieser wird im Anschluss realisiert.