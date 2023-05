﻿Stadt korrigiert sich: Radler müssen auf Karlbrücke doch absteigen

Leipzig. Kommunikations-Wirrwarr im Verkehrsamt: Per Twitter hat die Stadtverwaltung am Freitag wissen lassen, dass Radler im Leipziger Westen jetzt doch absteigen müssen, bevor sie die Karlbrücke überqueren. „Radfahrende können die Verbindung der Industriestraße nutzen, müssen das Rad im Baustellenbereich jedoch schieben, da aufgrund hoher Nutzungszahlen bei nur begrenztem Platz die Verkehrssicherheit gewährleistet sein muss“, heißt es in dem Tweet.

Als das Verkehrs- und Tiefbauamt Anfang April das umfangreiche Bauvorhaben angekündigt hatte, das dann am 24. April begann und noch bis September 2025 dauern soll, hatte es allerdings noch geheißen: „Fußgängerinnen und Radfahrer können während der gesamten Bauzeit eine Querung vor Ort benutzen – in der ersten Bauphase vorerst die nördliche Seite der Bestandsbrücke mit durchgängig drei Metern Breite.“ Auch die Polizei-Pressestelle hatte sich diese Ansicht bei einer LVZ-Anfrage zu Wochenbeginn zu eigen gemacht.

Nur hatten die Bürgerpolizei des Polizeireviers Leipzig-Südwest und der Stadtordnungsdienst das bereits am 5. Mai anders gesehen: Wie eine Polizei-Sprecherin der LVZ jetzt bestätigte, ermahnten an diesem Tag zwei Bürgerpolizisten und drei Vertreter des Stadtordnungsdienstes etliche Radfahrerinnen und Radfahrer wegen ihres „verbotswidrigen Befahrens des Gehwegs“. Dabei seien einigen von ihnen Verwarngelder aufgebrummt worden. Auch danach hätten Polizistinnen und Polizisten auf Streife die Brücke in unregelmäßigen Abständen kontrolliert, so die Sprecherin.

„Der Fußweg ist ein Fußweg“

Im Gegensatz zur ursprünglichen städtischen Verlautbarung sei laut Straßenverkehrsordnung von Anfang an verboten gewesen, die 140 Schritte lange Distanz entlang der Baustelle mit dem Rad zu fahren, erläuterte sie. Unmittelbar an den beiden Enden des Fußwegs gibt es bislang keinerlei Beschilderung – weder einen Verbotshinweis noch ein Radweg-Symbol. „Daher ist der Fußweg ein Fußweg“, so die Sprecherin. Wer älter als zehn Jahre alt ist, darf hier nicht in die Pedale treten.

Radeln verboten: Auf der Karlbrücke müssen Radfahrer trotz zunächst anderslautender Hinweise aus der Stadtverwaltung absteigen und schieben. © Quelle: André Kempner

Zwar stehen auf Schleußiger Seite in etwa 100 Meter Abstand und auf Plagwitzer Seite rund 50 Meter vor Baustellenbeginn Sackgassen-Schilder, die signalisieren, dass man sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad durchkommt. Doch das bedeutet eben offenbar nicht, dass man durchweg im Sattel sitzen bleiben darf. „Da die nächstgelegenen befahrbaren Querungen der Limburger Steg und die Könneritzbrücke sind, stellt die Industriestraße trotzdem die kürzeste und schnellste Verbindung auch für den Radverkehr dar“, rät das städtische Social-Media-Team noch im aktuellen Tweet.

Der tödliche Unfall eines Radfahrers, der in der Nacht zum 1. Mai an der Karlbrücke in eine Baugrube stürzte, ereignete sich hingegen auf der südlichen Brückenseite. Dort durfte man von Anfang weder zu Fuß noch mit dem Rad durch. Aktuell ist die Baustelle dort so sehr verbarrikadiert, dass ohnehin schlicht kein Durchkommen ist.

Vor Beginn der Bauarbeiten nutzten laut jüngster Verkehrszählung täglich durchschnittlich 7000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Brücke über die Weiße Elster. „War das nicht absehbar, dass da zu wenig Platz ist?“, kommentierte am Freitag ein Twitter-Nutzer. „Warum wurde das vorher anders kommuniziert?“ Die Frage, ob das Verkehrsamt nach dem Wirrwarr eine eindeutige Beschilderung an der Baustelle anbringt, blieb am Freitag unbeantwortet.