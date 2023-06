Baustelle Waldstraße: Ab 10. Juli kann die Straßenbahn wieder fahren

Leipzig. Seit Oktober 2022 wird auf der Waldstraße in Leipzig gebaut. Unter Federführung der kommunalen L-Gruppe wird auf der Magistrale die Verkehrsinfrastruktur komplett erneuert. Das hatte bislang nicht nur eine Sperrung für den Autoverkehr zur Folge, sondern auch der Öffentliche Nahverkehr musste gekappt werden. Am 10. Juli ändert sich das nun teilweise wieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Auf der Waldstraße erreichen die Bauarbeiten den nächsten Meilenstein: Mit Beginn der Sommerferien kann die Straßenbahn wieder über die Waldstraße bis zur Gleisschleife in der Feuerbachstraße fahren“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Bauherrin. Das Waldstraßenviertel sei damit wieder mit der Baulinie 34 zu erreichen.

Geführte Anwohner-Touren über die Baustelle geplant

Bereits am 4. Juli will Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) während eines Rundgangs über die Baustelle über die kommenden Arbeiten informieren. Um 17 Uhr und 17.30 Uhr sollen dabei auch Anwohnerinnen und Anwohner auf geführte Touren über den Stand der Modernisierung ihrer Straße informiert werden, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Baumaßnahme ist noch bis 2024 geplant. Unter anderem wird auch die Waldstraßenbrücke abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Neben Schienen und Straßen werden auch Wasserleitungen erneuert. Die beiden Straßenbahnhaltestellen „Feuerbachstraße“ und „Am Mückenschlösschen“ sollen künftig barrierefrei Zu- und Ausstieg ermöglichen.

LVZ