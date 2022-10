﻿Großbaustelle Waldstraße: Es gibt keine einfache Lösung

Vor allem Ältere sind auf einen Quartiersbus angewiesen, wie er schon in der Westhälfte des Waldstraßenviertels unterwegs ist. In der Osthälfte kann dieser Bus nicht fahren, weil es keine Wendestelle gibt.

Leipzig. Der Bürgerverein Waldstraßenviertel hat den Nerv vieler Bewohner des Quartiers getroffen. Denn auch in der LVZ reißen die Anrufe nicht ab, in denen ein Schienenersatzbus für die Osthälfte des Stadtteils gefordert wird. Unter den Anrufern sind auch Bewohner von Nachbarstadtteilen wie Gohlis. Denn auch von dort müssen viele Arztpraxen, Physiotherapien und andere Dienstleister in der Osthälfte aufsuchen. Nicht jeder ist so fit, dass er mit dem Fahrrad fahren kann. Im Waldstraßenviertel sind viele Anbieter in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten ebenfalls dringend darauf angewiesen, dass sie für ihre Kunden gut erreichbar bleiben.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Bis auf den Liviaplatz – der nach einer Bürgerbeteiligung mit öffentlichem Geld so umgestaltet wurde, dass dort keine Busse mehr wenden können – gibt es in der Osthälfte eigentlich keine wirklich geeignete Bus-Wendestelle. Wer den Umbau rückgängig machen will, muss öffentliches Geld zurückzahlen und vielen Befürwortern des neuen Liviaplatzes auf den Schlips treten.

Ob dies geschehen soll, müssen die Bewohner des Viertels selber entscheiden. Es gibt keine einfache Lösung.

