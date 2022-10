﻿Ärger um Baustelle im Waldstraßenviertel: LVB und Bürgerverein suchen nach Kompromiss

Die neue Großbaustelle in der Waldstraße soll im März 2024 fertig sein – viel Zeit, in der die Anwohner mit Beschwernissen leben müssen. Bürgerverein und LVB suchen deshalb nach Erleichterungen. Hinter den Kulissen nähern sich beide Seiten offenbar an.

Zwölf Meter lang ist der Bus, den die LVB in der Westhälfte des Waldstraßenviertels einsetzen, um die Auswirkungen der neuen Großbaustelle Waldstraße zu mildern. Dieses Fahrzeug ist aber zu groß, um auch in der Osthälfte verkehren zu können. Jetzt suchen Bürgerverein und LVB nach eine Lösung.

Leipzig. Im Waldstraßenviertel suchen der Bürgerverein und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gemeinsam nach Möglichkeiten, die Auswirkungen der Großbaustelle Waldstraße erträglicher zu machen. Beide wollen neben den bestehenden Querungen durch das Baustellengebiet weitere möglich machen, damit Anwohner leichter in Richtung Innenstadt kommen. Auch über einen kleineren Quartiersbus wird nachgedacht, der in der Osthälfte des Viertels eingesetzt werden könnte.

Bürgervereins-Vorsitzender Jörg Wildermuth hat vor Kurzem einen Erfolg verkündet: Die LVB würden ab 28. November versuchen, im vorderen Bereich der Waldstraße zwischen Waldplatz und Feuerbachstraße zeitweise eine Querungsmöglichkeit zu schaffen, so die Nachricht.

Ab Ende November Querung der Waldstraße an der Gustav-Adolf-Straße geplant

„Wenn zumindest ab Ende November wieder eine Querung der Waldstraße in Richtung Innenstadt möglich ist, bedeutet das eine erhebliche Verbesserung der Verkehrsanbindung für die Bewohner des westlichen und nördlichen Waldstraßenviertels“, kommentiert Wildermuth dies. „Das ist zwar eine unschöne Verzögerung, angesichts der langen Bauzeit von über einem Jahr aber schon ein Gewinn. Denn ab dann entfallen endlich die derzeitigen großen Umwege.“

Die LVB äußern sich auf LVZ-Anfrage zurückhaltender. Im angesprochenen Bereich würden die Wasserwerke an ihren Trink- und Abwasserleitungen arbeiten und niemand könne genau sagen, wann diese Arbeiten soweit fortgeschritten sind, dass die angedachte Überfahrt an der Gustav-Adolf-Straße eingerichtet werden könne, heißt es. „Die temporäre Querung ist abhängig vom Baufortschritt und deswegen ist es schwer, sich auf einen konkreten Termin und die Dauer festzulegen“, so Sprecher Marc Backhaus. „Aber wir bleiben mit den Anwohnern im Gespräch und suchen weiter nach Lösungen, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.“

Bürgerverein Waldstraßenviertel fordert Einsatz eines kleineren Busses

Offenbar noch meilenweit sind beide Seiten vom Einsatz eines Quartiersbusses in der Osthälfte des Viertels entfernt: Während die LVB beklagen, dass der in der Westhälfte des Viertels verkehrende Quartiersbus in der Osthälfte keine Wendemöglichkeit hat, fordert der Bürgerverein den Einsatz eines kleinen Fahrzeugs. „Der in der Westhälfte verkehrende Bus ist ohnehin zu groß“, so Wildermuth.

Er berichtet auch, dass Vertreter des LVB mittlerweile eingeräumt hätten, dass die LVB keinen kleineren Bus besitzen und deshalb die Osthälfte nicht anbinden könnten. „Dann muss das Unternehmen einen solchen Bus beschaffen – zum Beispiel indem sie ihn von einen anderen Verkehrsunternehmen ausleihen“, fordert Wildermuth mit Blick auf die lange Bauzeit bis zum März 2024. Dies könne doch kein unlösbares Problem sein, meint er. Und beim Einsatz eines kleineren Busses müsse auch nicht der Liviaplatz beräumt werden, den die LVB als mögliche Wendestelle ausgemacht haben.

LVB: Kleinerer Bus für die Waldstraße kurzfristig nicht zu beschaffen

Das Unternehmen bestätigt das Fehlen eines Kleinbusses. „Wir haben für solche Schienenersatzverkehre Zwölf-Meter-Busse im Einsatz, die jetzt in der Westhälfte unterwegs sind, um die dortige Schule anzufahren“, umreißt Backhaus die Situation. Außerdem gebe es noch die Flexa-Kleinbusse, die im Leipziger Norden und Osten verkehren, mit denen aber nur bis zu fünf Personen befördert werden könnten. „Der Fahrzeugeinsatz ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit aus Fahrwegangebot und Nachfrage“, betont der Sprecher. Außerdem seien kleinere Busse praktisch nicht verfügbar – weder kurzfristig zu kaufen noch zu leihen. „Das gibt der Markt nicht her.“ Bei den LVB sei auch kein Geld dafür geplant.

Trotzdem haben die LVB den Einsatz solcher Busse bereits geprüft und vor Ort Fahrtmöglichkeiten in den teilweise engen Straßen abgewogen. Ein Ergebnis: In der Osthälfte des Waldstraßenviertels müssten an mehreren Stellen unter anderem Parkverbote angeordnet werden. Sie seien eine Voraussetzung für einen sicheren und verlässlichen Schienenersatzverkehr und um wenden zu können, heißt es. Diese würden sicher nicht im Interesse der Anwohner sein, wird vermutet. „Wir nehmen aber die Forderung auf und prüfen Lösung“, so der Sprecher. Beobachtet werde unter anderem, wie der Schienenersatzverkehr nach den Schulferien in der Westhälfte des Viertels angenommen wird. Denn dort zeige sich, ob der eingesetzte Quartiersbus ausreicht.

