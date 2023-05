Nach Zeugenhinweis

Polizei erwischt Dieb im Leipziger Osten – Haftbefehl erlassen

In Anger-Crottendorf haben Polizisten am Samstag einen 23-Jährigen festgenommen, der in mehrere Autos einbrechen wollte. Verdächtige Utensilien fanden sich außerdem in seinem Rucksack.