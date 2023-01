﻿Baustellen in Leipzig: Lindenauer Markt ab Montag einseitig voll gesperrt

Regine Möbius über streitbare Geister und unverzichtbare Aufklärer

Was verbindet die drei Leipziger Andreas Reimann, Heike Geißler und Sarah Lesch? Sie bekommen am 21. Januar den großen und die kleineren Lessing-Preise. Und stehen damit in einer Tradition, an die LVZ-Kolumnistin Regine Möbius in der LVZ-Reihe „Leipziger Stimme“ erinnert.