Ratzelstraße/Lausener Straße/Straße am See: An der Kreuzung beginnen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Montag mit Gleisbauarbeiten. Dafür wird die Ratzelstraße halbseitig in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Auch die Straße am See ist dann in nördliche Richtung unpassierbar. Die Zufahrt zum Einkaufsmarkt bleibt frei. Komplett gesperrt wird die Lausener Straße. Dort führt eine Umleitung über Albersdorf, Göhrenz und Markranstädt. Die Gleisbauarbeiten sollen bis zum 26. August dauern.