﻿Neue Baustellen in Leipzig: Torgauer und Delitzscher Straße ab Montag gesperrt

Leipzig. Mit der neuen Woche beginnen in Leipzig auch neue Baumaßnahmen. Leipzigerinnen und Leipziger müssen sich in den nächsten Tagen auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Die wichtigsten neuen Baustellen im Überblick:

Torgauer Straße: Wegen Straßenbauarbeiten wird die Torgauer Straße ab Montag (8. Mai) voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen DB-Brücke, Hohentichelnstraße, Leupoldstraße und Penckstraße/Karolusstraße. Eine Umleitung über Permoserstraße, Paunsdorfer Allee und Portitzer Allee sowie über Bautzner Straße, Braunstraße, Stöhrerstraße und Rostocker Straße wird eingerichtet. Die Baumaßnahmen sollen am 2. Juni 2023 abgeschlossen sein.

Zuckelhäuser Straße: Im Zeitraum vom 8. bis 19. Mai wird hier an einer Trinkwasserleitung für die Sommerfelderstraße 30 gebaut. Auf der Zuckelhäuserstraße kommt es zu Fahrbahneinschränkungen und einer Einkürzung der Linksabbiegespur auf die Holzhäuser Straße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung.

Delitzscher Straße/Schönefelder Straße: Abwasserarbeiten sorgen ab 15. Mai für eine Sperrung der Delitzscher Straße in stadtauswärtiger Richtung und eine Vollsperrung der Schönefelder Straße. Der Verkehr wird über die Theresienstraße, Maximilianallee und Essener Straße umgeleitet. Die Bauarbeiten dauern bis zum 9. Juni 2023.

Prager Straße 212a: Wegen Arbeiten an einer Trinkwasserleitung wird der stadtauswärtige Geh-/Radweg ab 15. Mai gesperrt und ersatzweise auf die Fahrbahn geleitet. An der Baustelle kann in stadtauswärtiger Richtung einspurig vorbeigefahren werden. Der Verkehr kann sich in diesem Bereich stauen. Die Bauarbeiten sollen bis 26. Mai 2023 abgeschlossen sein.

Alter Marktweg/Riesaer Straße/Hans-Weigl-Straße: Hier wird ab 18. Mai eine Baustellenzufahrt mit temporärer Ampel eingerichtet. Die stationäre Signalanlage am Knoten Riesaer Straße, Paunsdorfer Allee und Hans-Weigel-Straße wird während der Dauer der Baustellenzufahrt bis 30. Juni 2023 außer Betrieb genommen.