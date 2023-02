﻿Biedermannstraße ab Montag gesperrt: Diese Baustellen kommen zum Wochenstart in Leipzig dazu

Wer hat an der Uhr gedreht?: So zeitig klingelt es zur ersten Stunde

Am Grimmaer Gymnasium „St. Augustin“ soll am Schulbeginn gedreht werden. Derzeit klingelt es für die Älteren bereits 7.10 Uhr zur ersten Stunde. Dabei sind Teenager oft früh zu nichts zu gebrauchen. Wann fängt an anderen Gymnasien im Landkreis Leipzig der Schultag an?