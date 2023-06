﻿Bauarbeiten auf der B 6 und B 2: Das sind Leipzigs neue Baustellen ab Montag

Döllingstraße. Zwischen Barbarastraße und Johannes-Kärner-Straße sind Arbeiten am Stromnetz geplant. Aus diesem Grund wird die Döllingstraße bis zum 7. Juli im Abschnitt zwischen der Sachsenstraße und Böttgerstraße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts geführt.

Fockestraße/Kurt-Eisner-Straße . Wegen Maßnahmen an der Stromversorgung kommt es vom 5. Juni bis zum 7. Juli zur Fahrspurreduzierung. Außerdem wird die Fockestraße gesperrt.

Matzelstraße/Helenenstraße 15. Da die Stadt Arbeiten an der Gasversorgung durchführen lässt, ist die Matzelstraße in Dölitz bis zum 16. Juni voll gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer werden in beide Richtungen über die Bornaische Straße, Seenallee und B 2 umgeleitet.