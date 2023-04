﻿Karlbrücke ab Montag gesperrt: Das sind die neuen Baustellen in Leipzig

Baustellen-Report

Am Montag startet die Sanierung der Karlbrücke zwischen Plagwitz und Schleußig. Für Verkehrseinschränkungen sorgen außerdem Bauarbeiten in der Russenstraße. Hier lesen Sie, welche Straßen in Leipzig in den kommenden Tagen außerdem gesperrt sein werden.

