Leipzigerinnen und Leipziger müssen sich auf neue Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen – teilweise für mehrere Wochen. In den kommenden Tagen starten erneut etliche Baustellen. Die wichtigsten in der Übersicht.

Bauarbeiten in der Käthe-Kollwitz-Straße bis Ende April – Vollsperrung in Gohlis

Leipzig. Ab Montag, 13.3., und in den kommenden Tagen werden verschiedene Baustellen in Leipzig den Verkehr beeinträchtigen. Hier die Baustellen in der Übersicht, die das Verkehrs- und Tiefbauamt gemeldet hat:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Breitenfelder Straße 32-34: In der Breitenfelder Straße kommt es von Montag bis Mittwoch zwischen Magdeburger Straße und Elsbethstraße zu einer Vollsperrung. Für die Dauer von zwei Tagen richtet die Stadt eine Umleitung für beide Richtungen über die Landsberger Straße und die Lindenthaler Straße ein.

Käthe-Kollwitz-Straße 46d/Schreberstraße: In der Käthe-Kollwitz-Straße wird ab Montag der nördliche Gehweg gesperrt, zudem kommt es zu einer Fahrbahneinengung. Grund sind Arbeiten an Fernwärmeleitungen. Fußgänger werden mittels temporärer Ampeln geführt.

Die Ausfahrt aus der Schreberstraße auf die Käthe-Kollwitz-Straße ist dann nicht mehr möglich. Die Einschränkungen sollen bis zum 21. April andauern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab Montag, 13. März: Baustelle in der Käthe-Kollwitz-Straße in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Kurt-Eisner-Straße: Die Kurt-Eisner-Straße wird ab Montag begrünt. Die Folge: zeitweise Fahrspurreduzierungen bis zum 27. März.

Naunhofer Landstraße zw. Birkengrund und Im Tannengrund: Aufgrund von Begrünungsarbeiten kommt es in Richtung Lierbertwolkwitz am Montag und Dienstag in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr zu einer Fahrbahneinengung. Der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren.

Lesen Sie auch

Sommerfelder Straße 73: In Fahrtrichtung Stötteritz wird die Fahrbahn verengt. Außerdem wird der Gehweg gesperrt. Für die Dauer der Arbeiten vom 15. bis 27. März wird er Verkehr mit Gelbmarkierungen an der Baustelle vorbeigeführt. Es ist kein Linksabbiegen von der Sommerfeld Straße in die Zweinaundorfer Straße stadteinwärts möglich. Die Fußgängerführung wird durch mobile Ampeln geregelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zweinaundorfer Straße 22: Eine halbseitige Sperrung zwischen Theodor-Neubauer-Straße und Martinstraße stadtauswärts führt zu einer Umleitung über Riebeckstraße, Oststraße, Holsteinstraße und Martinstraße. Diese wird bis zum 24. März andauern.