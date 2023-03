Wurzner Straße in Leipzig bis zum Herbst gesperrt

Russenstraße: Die Fahrbahndecke der Russenstraße wird ab Montag in zwei Bauabschnitten nacheinander unter Vollsperrung bis zum 18. März saniert. Eine Umleitung führt über Parkstraße, Prager Straße, Bockstraße und Strümpellstraße.

Theodor-Heuss-Straße: Ab Montag wird bis 11. März abschnittsweise am Abwassersystem gearbeitet. In Fahrtrichtung Riesaer Straße werden Fahrspuren reduziert, Autos an der Baustelle vorbeigeleitet.