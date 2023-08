Neue Baustellen in Leipzig: Zufahrt zur Notaufnahme der Uniklinik gesperrt

Albrechtshainer Straße: Auf der Straße in Zweinaundorf werden ab Montag in zwei Schritten Arbeiten an den Abwasserkanälen durchgeführt. Die erste Bauphase beginnt im Bereich zwischen der Straße Deutsches Heim und dem Wilmar-Schwabe-Ring. Dieser Streckenabschnitt ist deswegen von Montag bis Freitag voll gesperrt. Ab Freitag starten die Arbeiten zwischen dem Wilmar-Schwabe-Ring und den Rietzschkewiesen. Auch dort wird für Autos vom 1. bis zum 8. September eine Vollsperrung eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Straße während der Baumaßnahmen weiter nutzen.