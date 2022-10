﻿Zweinaundorfer Straße ab Montag voll gesperrt

Zweinaundorfer Straße: Am Montag wird die Trasse im Bereich der Eisenbahnüberführung voll gesperrt. Eine Umleitung führt bis zum 3. November über Sommerfelder, Holzhäuser und Prager Straße. Wegen der Busumleitung werden neue Einbahnstraßen ausgeschildert. Die Straße Am Güterring wird zur Einbahnstraße in Richtung Norden; die Pflaumeallee ebenfalls in Richtung Norden. Die Theodor-Neubauer-Straße wird zwischen Pflaumeallee und Saarbrückenstraße eine Einbahnstraße nach Westen; die Wichernstraße in Richtung Süden.