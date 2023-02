﻿Leipzig: Delitzscher Straße ab Montag stadteinwärts dicht

Mit Sperrungen in der Delitzscher und Zwickauer Straße gibt es ab Montag im Stadtgebiet erhebliche neue Einschränkungen. Das gilt auch für Baustellen in der Zweinaundorfer und Engelsdorfer Straße. Die Details in der Übersicht.

Leipzig. Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Delitzscher Straße: Wegen Gleisbauarbeiten ist diese Trasse von Montag bis zum 20. März stadteinwärts gesperrt. Betroffen ist der Bereich von der Kreuzung Max-Liebermann-/Essener Straße bis zum Knoten Coppi-/Wittenberger Straße. Der Verkehr wird über die Maximilianallee (B 2) umgeleitet.

Zwickauer Straße: Diese Verbindung ist von Montag bis Freitag zwischen dem Sandmännchenweg und der Probstheidaer Straße stadtauswärts gesperrt. Eine Umleitung führt über die Arno-Nitzsche-, Meusdorfer und Bornaische Straße.

Zweinaundorfer Straße: Der Bereich der Eisenbahnüberführung wird am Montag voll gesperrt. Bis zum 3. März fließt der Verkehr über die Sommerfelder, Holzhäuser und Prager Straße. Wegen einer Busumleitung wird die Straße Am Güterring in Richtung Norden eine Einbahnstraße, die Pflaumeallee ebenfalls. Die Theodor-Neubauer-Straße wird zwischen Pflaumenallee und Saarbückenstraße in Richtung Westen zur Einbahnstraße, die Wichernstraße in Richtung Süden.

Hohe Heide: Zwischen Göbschelwitz und Hohenheida wird am Montag die Verbindung Hohe Heide/An der Hauptstraße komplett gesperrt. Bis zum 23. Juni fließt der Verkehr in beide Richtungen über Göbschelwitzer, Regensburger Straße, BMW-Allee und Alte Seehausener Straße.

Engelsdorfer Straße: Im Bereich zwischen Paunsdorfer Straße und Bergfriedhof wird am Montag in Höhe Feuerwache und Bergfriedhof jeweils von 9 bis 14 Uhr die Fahrbahn eingeengt. Der Verkehr kann in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifahren. Dort finden bis zum 3. März Straßenbauarbeiten statt.

Autobahn 14: Ab Montag wird bis zum 31. März auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Kleinpösna und Leipzig-Nordost der zweite Überholfahrstreifen temporär gesperrt. Dort werden Umrüstungsarbeiten an den Schutzplanken durchgeführt. Der Verkehr wird zweistreifig an den Tagesbaustellen vorbeigeführt.

