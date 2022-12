﻿Leipzig: Bundesstraßen 2 und 186 von Baustellen betroffen

Leipzig. Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

B2 (Wundtstraße): Wegen einer Wanderbaustelle zwischen dem Schleußiger Weg und dem Goethesteig wird die Wundtstraße vom 7. bis zum 15. Dezember in beiden Richtungen auf eine Fahrspur reduziert. Die Zufahrten in dem Bereich sind an den Tagen von 9 Uhr bis 14 Uhr nur eingeschränkt nutzbar. Am 8. Dezember ist die Auffahrt Koburger Straße/Prinz-Eugen Straße von 9 Uhr bis 11 Uhr stadteinwärts voll gesperrt.

B186 (Zeitzer Straße): In Höhe der Knautnaundorfer Straße sind die Fahrbahnen vom 5. bis zum 9. Dezember in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr nur eingeschränkt befahrbar.

Hauptstraße 1: Die Fahrbahn wird zwischen der Zufahrt zum Einkaufsmarkt und der Stötteritzer Landstraße eingeengt. Die Fahrspuren werden durch gelbe Markierungen verändert, um den Verkehr zu regeln. Die Verkehrseinschränkungen laufen vom 6. bis zum 9. Dezember.

Stötteritzer Landstraße: Vom 5. bis zum 9. Dezember wird der Verkehr zwischen dem Richard-Springer-Weg und der Mölkauer Straße an einer Baustelle vorbeigeführt. Die Stadt warnt vor möglichem Stau.

Miltitzer Straße: Die Fahrspuren sind vom 5. Dezember bis zum 9. Dezember in beiden Richtungen eingeengt, stadteinwärts ab 9 Uhr und stadtauswärts bis 14.30 Uhr.

Quelle: Stadt Leipzig/Kommunale Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Linus-Benedikt Zosel